Un panelista de Trebucq humilló al conductor tras intentar defender a Toto Caputo: "Volvió"

Esteban Trebucq recibe un desplante de su propio panelista.

Un momento de tensión se vivió en la pantalla de LN+ cuando una discusión sobre las declaraciones de Luis Caputo terminó exponiendo un fuerte contrapunto entre Esteban Trebucq y uno de sus panelistas.

Trebucq estaba elogiando a Toto Caputo

Todo ocurrió mientras analizaban una reciente aparición pública del ministro de Economía. Tras ver un fragmento de la entrevista, Trebucq sorprendió con una valoración positiva de las palabras del funcionario.

“A mí me gustó Caputo, es coherente”, afirmó el conductor, convencido de su postura. Sin embargo, la frase duró apenas unos segundos sin respuesta.

Esteban Trebucq estaba destacando a Toto Caputo.

El panelista que explotó contra Trebucq

Quien salió inmediatamente al cruce fue el periodista Mariano Roa, que no compartía para nada el análisis realizado por el conductor del ciclo. “¿Coherente?”, respondió con evidente incredulidad. Y enseguida recordó una de las frases más cuestionadas que Caputo viene repitiendo en sus apariciones públicas.

Según Roa, el ministro había vuelto a cargar contra parte de la prensa al pedir que la gente no se deje influenciar por determinados mensajes periodísticos sobre la situación económica.

Esteban Trebucq intentó defender su argumento y rápidamente buscó relativizar la crítica. “Pero no lo dijo hoy”, retrucó, tratando de sostener su postura inicial.

Sin embargo, la respuesta de Roa fue todavía más contundente. El panelista aseguró que el funcionario había repetido el concepto justamente ese mismo día y que incluso le había dedicado varios minutos al tema. “Hoy volvió a decirlo”, insistió.

La observación pareció tomar por sorpresa a Trebucq, que por unos instantes quedó sin argumentos para sostener su defensa inicial. Finalmente, el conductor terminó cediendo ante la aclaración de su compañero. “Si lo dijo, está mal”, reconoció al aire, generando una reacción inmediata en el estudio.

El intercambio no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la forma en que Roa contradijo al conductor en pleno programa.

Más allá de la discusión puntual, el episodio volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles del momento: la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación.

Y esta vez, la polémica no vino desde la oposición ni desde otro canal. Ocurrió en vivo, dentro de un programa donde todos parecían estar de acuerdo hasta que una sola pregunta cambió por completo la conversación.