"Era valiente y muy comprometido": dolor por la muerte de un querido periodista a los 81 años

El mundo del periodismo y los medios de comunicación está de luto. William Carlsen, reconocido periodista de investigación y ex reportero del San Francisco Chronicle, murió el 23 de mayo en Filadelfia a los 81 años. A lo largo de más de tres décadas de carrera cubrió algunos de los hechos más impactantes de Estados Unidos y desarrolló investigaciones que impulsaron cambios legislativos en materia de salud pública.

Carlsen construyó una extensa trayectoria entre el San Francisco Chronicle y The New York Times, donde trabajó durante más de 30 años. Entre sus coberturas más recordadas aparecen los asesinatos del alcalde de San Francisco George Moscone y del activista Harvey Milk, además del devastador terremoto de Ciudad de México de 1985.

También investigó casos de fraude en Silicon Valley, problemas vinculados a la pena de muerte en California y la contaminación del agua potable en distintos puntos del estado.

Uno de los trabajos más influyentes de su carrera fue la investigación realizada junto al periodista Reynolds Holding sobre los riesgos sanitarios derivados del uso inseguro de agujas hipodérmicas y los accidentes que sufrían trabajadores de la salud en Estados Unidos. La serie periodística, finalista del Premio Pulitzer en 1999, impulsó la aprobación de una ley estatal que obligó a utilizar agujas retráctiles para médicos y enfermeros, una medida que luego se expandió a nivel nacional. "Era un periodista tenaz, valiente y muy comprometido", recordó Ken Conner, ex editor del Chronicle y compañero de trabajo de Carlsen durante años.

Del periodismo a la exploración de ruinas mayas

Además de su trabajo en redacciones, Carlsen se destacó como autor. Fascinado por la historia de las civilizaciones antiguas, recorrió más de 2.400 kilómetros por las selvas de Centroamérica siguiendo el trayecto de exploradores del siglo XIX. Esa experiencia dio origen al libro "Jungle of Stone", publicado en 2016 y elogiado por la crítica especializada.