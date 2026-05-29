Dos de cada tres hogares de Santa Fe son pobres o vulnerables: un informe alertó sobre el deterioro social en la provincia

Un informe elaborado por TQF Consultora reveló que el 29,6% de los hogares del aglomerado Gran Santa Fe se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que otro 32,9% integra el segmento denominado "clase media vulnerable", conformado por familias que lograron superar la pobreza pero continúan altamente expuestas a cualquier deterioro de sus ingresos.

Los datos, construidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, muestran que casi dos de cada tres hogares santafesinos se ubican en los tres escalones más bajos de la pirámide social. En contraste, apenas el 7,7% pertenece a los sectores de mayores ingresos, mientras que el 31,5% restante logra ubicarse dentro de la clase media consolidada o media superior.

El relevamiento expone una realidad que preocupa a especialistas: la creciente polarización social de la capital santafesina y su área metropolitana. Según el estudio, el Gran Santa Fe presenta simultáneamente una mayor presencia de hogares pobres y de sectores de altos ingresos, mientras que la clase media aparece más debilitada que en otras ciudades comparables del país.

La situación resulta aún más evidente al comparar los indicadores con los del Gran Paraná, uno de los aglomerados urbanos más cercanos. Allí, la proporción de hogares ubicados en los sectores bajos alcanza el 26,9%, mientras que los estratos altos representan apenas el 1,9%. Además, Paraná exhibe una participación más importante de la clase media y media superior, que alcanza el 35,8% de los hogares.

Según Eugenio Franco, licenciado en Ciencia Política y autor del informe, estas diferencias reflejan una desigualdad estructural más profunda en Santa Fe. "Santa Fe tiene una clase media flaca, con baja densidad poblacional, más pobreza y más indigencia. También tiene más clase alta, y todo esto se explica porque hay más desigualdad", señaló al analizar los resultados en comunicación con Aire de Santa Fe.

El estudio utiliza una metodología que ajusta los ingresos según la composición de cada hogar mediante el sistema de unidades de consumo del Indec. Este mecanismo permite comparar con mayor precisión las condiciones económicas de familias de distintos tamaños y evitar distorsiones en la medición de ingresos.

Crisis en Santa Fe: desempleo y subocupación horaria

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el informe "Mercado de trabajo" con los datos del cuarto y último trimestre de 2025 de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Los datos revelados sobre los dos principales aglomerados urbanos de la provincia de Santa Fe muestran tasas de desempleo general que, por el momento, se posicionan por debajo de la media nacional, la cual se ubica en el 7,5% en el último trimestre de 2025.

En el Gran Rosario, la tasa de desocupación actual es del 6,5%, una cifra que coloca a la región del sur provincial en una posición de relativo alivio frente al promedio del país. Por su parte, el Gran Santa Fe exhibe un desempleo aún menor, registrando un 4,8%.

Sin embargo, detrás de estos niveles de desocupación controlada se esconden los verdaderos desafíos de ingresos y dinámica laboral de los que advierte el sector productivo. Si bien la tasa de actividad es alta y alcanza el 52,5% en territorio rosarino, la presión sobre el mercado de trabajo se manifiesta a través de la subocupación horaria, que golpea al 12,9% de la población activa (personas que trabajan menos de 35 horas semanales y desean trabajar más).

En el Gran Santa Fe, la problemática es diferente y se vincula a un mercado más frío: la tasa de actividad se ubica en apenas el 45,9%, una marca que se posiciona visiblemente por debajo del 48,6% del promedio nacional.