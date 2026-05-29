Chau Warzone: la drástica decisión de Activision que deja afuera a millones de jugadores en Argentina

Fuente: Notebook Check.

Tras 13 años dando soporte al hardware más antiguo, Activision va a desconectar finalmente la PlayStation 4 y la Xbox One de Call of Duty: Warzone. El cierre se producirá por fases a lo largo del verano y terminará con un apagón total de los servidores cuando Modern Warfare 4 se lance este otoño. En Argentina, donde PS4 y Xbox One siguen siendo las consolas más usadas por el precio de la tecnología de nueva generación, el impacto es directo y concreto.

Las tres fechas que hay que conocer

El apagado no es instantáneo: tiene tres etapas

4 de junio de 2026: Warzone será retirado de las tiendas digitales de PlayStation 4 y Xbox One . Los jugadores que ya lo tengan instalado podrán seguir jugando, pero ningún nuevo usuario podrá descargarlo en esas plataformas.

Warzone será . Los jugadores que ya lo tengan instalado podrán seguir jugando, pero en esas plataformas. 25 de junio de 2026: la tienda interna del juego —donde se compran operadores , skins y otros objetos cosméticos — desaparecerá en PS4 y Xbox One . El contenido comprado con moneda, incluidos los Puntos COD y BlackCell , será retirado. El Pase de Batalla seguirá disponible para desbloquear niveles gratuitos .

la tienda interna del juego —donde se compran , y — . El contenido comprado con moneda, incluidos los y , será retirado. . Finales de octubre o principios de noviembre de 2026: el juego dejará de funcionar cuando comience la primera temporada de Modern Warfare 4. Se desconoce la fecha exacta, pero el juego se lanza el 23 de octubre y normalmente pasan entre dos y cuatro semanas entre el lanzamiento y la integración con Warzone.

Por qué Activision tomó esta decisión

La razón es técnica y estratégica al mismo tiempo. La decisión proviene de la necesidad de centrar los recursos en consolas de nueva generación y PC, donde el juego puede aprovechar mejor las actualizaciones técnicas y gráficas. El estudio explicó que mantener soporte en hardware antiguo limita el desarrollo de nuevas funciones y afecta la estabilidad general del título. Modern Warfare 4 fue construido exclusivamente para PS5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Qué pueden hacer quienes juegan en PS4 o Xbox One

La situación varía según cada caso. Para quienes puedan migrar a una consola nueva o a PC, hay una buena noticia: el progreso y todo el contenido de Warzone se puede transferir a cualquier plataforma siempre que se use la misma cuenta de Activision. La transferencia incluye tanto el progreso como el contenido comprado, mientras que los Puntos COD solo estarán disponibles en una consola de la misma familia.

Para quienes no pueden o no planean cambiar de consola, la única recomendación práctica es gastar los Puntos COD acumulados antes del 25 de junio, cuando la tienda desaparezca. Después de esa fecha, los puntos no gastados en PS4 o Xbox One no podrán usarse.