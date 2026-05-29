Darín se hartó de Milei y reveló lo más terrible sobre el ajuste: "Está"

Darín se hartó de Milei y reveló lo más terrible sobre el ajuste a la cultura.

Ricardo Darín volvió a pronunciarse sobre la actualidad argentina y esta vez puso el foco en la crisis que atraviesa la cultura. Durante una entrevista en Olga, el actor sostuvo que el cine independiente enfrenta un escenario crítico y remarcó la falta de apoyo para los nuevos proyectos y artistas jóvenes en medio del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Darín dejó una definición contundente sobre el momento que atraviesa la industria audiovisual argentina. El actor aseguró que la situación actual "es muy difícil" por cuestiones presupuestarias y por la falta de estímulo para el desarrollo de nuevos proyectos culturales. Según explicó, uno de los principales problemas es la ausencia de sostén para las nuevas generaciones de artistas y realizadores. "Tiene que ver con la gestación de proyectos y con el estímulo y el sostén que deberían tener los nuevos valores", expresó.

El actor también alertó sobre el presente del cine independiente y aseguró que atraviesa uno de sus momentos más delicados. "El cine independiente está a punto de extinguirse", afirmó, al describir un escenario donde producir se volvió cada vez más complejo. En ese sentido, cuestionó que toda iniciativa cultural quede atravesada por una lógica puramente económica. "Todo se ha convertido en un mercado persa. Todo tiene un precio", lanzó.

Darín se hartó de Milei y reveló lo más terrible sobre el ajuste a la cultura.

El impacto de las plataformas de streaming

Además, vinculó esa situación con el avance de las grandes plataformas de streaming y el impacto que eso genera en la producción audiovisual. "Como detrás de todo proyecto ahora presuponemos que hay una plataforma multimillonaria, entonces aparece la idea de ‘pagámelo, querido’", ironizó.