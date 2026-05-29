Volpato cambia a Italia por Australia a última hora antes del Mundial

Imagen de archivo del futbolista italoaustraliano del Sassuolo Cristian Volpato (dcha) durante un partido ante el Inter de Milán por la Serie A en San Siro, Milán, Italia.

​El exinternacional sub-20 de Italia Cristian Volpato ha decidido representar a Australia ‌y se incorporará ‌a la concentración de los "socceroos" en Los Ángeles de cara al Mundial, según informó el viernes Football Australia.

El centrocampista ofensivo de 22 años, con doble nacionalidad y nacido y criado en Sídney, ​juega en ⁠el Sassuolo de la Serie A.

Rechazó ‌la oportunidad de jugar con Australia ⁠en el Mundial de ⁠2022, y otra propuesta del seleccionador australiano, Tony Popovic, a principios de este año ⁠parecía haber fracasado cuando Volpato dijo ​que estaba contento de "esperar ‌a Italia".

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Football Australia afirmó ‌que había recibido una carta de liberación ⁠de sus homólogos italianos y que había presentado la documentación ante la FIFA para "obtener la autorización de cambio ​de federación ‌que ratifique la decisión de Volpato de cambiar su lealtad a Australia".

"Una vez obtenida la autorización, Volpato podrá representar oficialmente a los ⁠socceroos", declaró el organismo rector en un comunicado.

La noticia llega pocos días después de que Australia perdiera al mediapunta Riley McGree para el torneo debido a una lesión en el tendón de la corva que sufrió ‌jugando con el club inglés Middlesbrough.

Popovic dará a conocer el lunes su convocatoria definitiva de 26 jugadores para el torneo, que se disputará del 11 de junio ‌al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Australia se enfrentará a Turquía, Estados ‌Unidos y ⁠Paraguay en la fase de grupos de la primera ronda, ​y comenzará su andadura contra los turcos en Vancouver el 13 de junio.

(Reportede Nick Mulvenny; editado en español por Carlos Serrano)