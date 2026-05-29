Elecciones en Colombia: ¿Cuáles son las principales propuestas de Iván Cepeda?

El próximo domingo 31 de mayo se realizarán las elecciones presidenciales en Colombia y uno de los candidatos favoritos, según las encuestas, es Iván Cepeda. El líder de la coalición de izquierda Pacto Histórico busca ser el sucesor de Gustavo Petro con el apoyo del actual presidente.

Sin embargo, la carrera por la Presidencia estará peleada para Cepeda. De acuerdo a la consultora CB Global Data, el candidato de Petro se mantiene primero con el 36,8% de intención de voto, seguido de cerca por Abelardo de la Espriella con un 35,3%. En caso de que se cumpla con la estimación del relevamiento, ambos irían al balotaje de junio. Detrás se colocaron Paloma Valencia con un 17%, seguida por el centrista Sergio Fajardo, quien queda relegado con apenas un 5,7%.

Qué propone Iván Cepeda: el plan de gobierno del candidato de Petro

Bajo el lema "El Poder de la Verdad", Iván Cepeda propone una segunda etapa de transformación social con la idea de profundizar las reformas sociales y democráticas que comenzó Petro. Entre los pilares de su proyecto se encuentran la lucha contra la corrupción, la revolución agraria y la búsqueda de una paz integral que priorice a las víctimas y a las comunidades históricamente excluidas.

En concreto, el programa de gobierno establece cuatro revoluciones democráticas para transformar Colombia:

1. Revolución ética

Busca enfrentar la degradación moral frente a la violencia, corrupción y exclusión. Sus componentes principales son:

Lucha contra la macrocorrupción: propone crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción para prevenir, tener investigación especializada, juzgar y reparar, contar con presencia territorial y movilización social.

propone crear un Sistema Nacional contra la Macrocorrupción para prevenir, tener investigación especializada, juzgar y reparar, contar con presencia territorial y movilización social. Concentrar el poder en la verdad de las víctimas: se considera que las víctimas son el referente moral central, cuyo testimonio debe sacudir la conciencia nacional para alcanzar una verdadera reconciliación.

se considera que las víctimas son el referente moral central, cuyo testimonio debe sacudir la conciencia nacional para alcanzar una verdadera reconciliación. Austeridad republicana: propone eliminar privilegios, lujos y el derroche en la administración pública para redirigir esos recursos a la inversión social.

propone eliminar privilegios, lujos y el derroche en la administración pública para redirigir esos recursos a la inversión social. Enfoque antirracista y antipatriarcal: señala que la ética pública debe erradicar el racismo estructural, el machismo y el desprecio por los pobres (aporofobia).

Iván Cepeda propone una revolución agraria y apuesta por la integración y paz social

2. Revolución Social

Cepeda lanza propuestas con el objetivo de superar la pobreza y garantizar derechos universales mediante políticas de igualdad. El eje central es la Revolución Agraria, bajo la cual se busca convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria mediante la redistribución de tierras fértiles, asistencia técnica, crédito, soberanía alimentaria y la compra estatal de la producción campesina.

Además, propone transformar "los subsidios en derechos" y que los beneficios sean derechos económicos y sociales, como la consolidación de una renta básica vital para la población de bajos recursos. En ese sentido, también promete profundizar las reformas para garantizar trabajos dignos con salarios vitales y vejeces protegidas.

3. Revolución Territorial

Busca potenciar la riqueza humana y natural de todas las regiones, eliminando el "centralismo asfixiante". Sus ejes son:

Acceso universal a servicios básicos : promete darle a cada municipio agua potable, energía limpia y una red de vías terciarias ("vías para la paz") para conectar el campo con los mercados.

: promete darle a cada municipio agua potable, energía limpia y una red de vías terciarias ("vías para la paz") para conectar el campo con los mercados. Cumplimiento integral de la paz : acelerar la implementación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y cumplir los acuerdos con las comunidades históricamente abandonadas.

: acelerar la implementación de los (PDET) y cumplir los acuerdos con las comunidades históricamente abandonadas. Autonomía y ordenamiento territorial: busca promover una nueva Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y reconocer las territorialidades étnicas (indígenas y afrodescendientes) como sujetos de derechos y autoridades ambientales.

4. Revolución política y democrática

El candidato de izquierda también busca ampliar la participación ciudadana y el poder de decisión del pueblo, al entender la democracia como un proceso donde la sociedad organizada ejerce presión, iniciativa y control permanente sobre las instituciones. En ese sentido, sostiene que las decisiones de gobierno deben consultarse permanentemente con los movimientos sociales y organizaciones populares. Y propone un gran acuerdo nacional en que haya una Mesa de Diálogo Nacional con participación popular para definir reformas estructurales y la búsqueda de la paz completa.

También promete eliminar las instituciones que define como corruptas, como el actual Consejo Nacional Electoral, para garantizar elecciones transparentes y sin fraude.

Qué propone Iván Cepeda en materia de política exterior para Colombia

El programa de política exterior de Cepeda busca eliminar lo que él denomina "relación de subordinación" con Estados Unidos. Y promete la soberanía plena: rechaza la extradición unilateral, la "certificación" anual en materia antinarcóticos y la presencia encubierta de agencias como la DEA o el FBI en territorio colombiano. En lugar de la guerra contra las drogas, impulsa un enfoque de salud pública y cooperación entre iguales.

A nivel internacional Cepeda promete abandonar la "relación de subordinación" con Estados Unidos

A nivel regional, defiende que Latinoamérica sea una zona de paz libre de armamento nuclear y se opone a la instalación de bases militares extranjeras y al ingreso de Colombia a alianzas como la OTAN. Además, propone crear un espacio económico conjunto con Ecuador y reactivar el comercio fronterizo con Venezuela, ambos como palancas de desarrollo territorial.