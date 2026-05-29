EE.UU. asegura que Irán hizo "concesiones significativas” en las negociaciones de paz

Mientras el mundo espera ansioso un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que rehabilite el paso por el estrecho de Ormuz y baje el precio del petróleo de una vez y por todas, Israel da rienda suelta a su política colonialista en el territorio palestino ocupado de Franja de Gaza y el país vecino de Líbano. No lo hace de manera encubierta o cuidadosamente para evitar sanciones internacionales, sino que lo anuncia sin tapujos en las redes o frente a las cámaras. El miércoles, el ejército declaró unilateralmente como zona de combate a casi 1.500 kilómetros cuadrados del sur de Líbano y ordenó la evacuación de miles de habitantes que viven allí. Algunas voces diplomáticas europeas y de organismos internacionales expresaron su repudio y preocupación, pero no más. Al día siguiente, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró ante cámaras que dio la orden de ocupar el 70% de la Franja de Gaza y, con una sonrisa, dejó claro que seguirá avanzando.