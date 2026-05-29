Estados Unidos aseguró que Irán realizó concesiones "significativas, sustanciales y trascendentes" en el marco de las negociaciones en curso, en una señal que alimentó el optimismo diplomático a ambos lados del Atlántico. Francia afirmó que un acuerdo para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz está "al alcance de la mano", mientras Irán agradeció públicamente a Pakistán su rol mediador para acercar posiciones con Washington. En paralelo, el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, llegó a Singapur para un importante foro regional de Defensa que quedó inevitablemente marcado por el conflicto. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este viernes 29 de mayo de 2026. Qué pasa en el estrecho de Ormuz.
EE.UU. asegura que Irán hizo "concesiones significativas” en las negociaciones de paz
Estados Unidos celebró los avances con los iraníes como un paso significativo, pero la guerra sigue moldeando la agenda global: Hegseth viajó a Singapur para un foro de Defensa dominado por el conflicto y Francia negocia la reapertura del estrecho de Ormuz.
Hace 1 hora
Hamas confirma la muerte del líder de su brazo militar en un bombardeo de Israel
Mohammed Odeh llevaba apenas una semana en el cargo. El ataque, ejecutado en pleno corazón de la ciudad de Gaza, pone en jaque la frágil tregua vigente desde octubre de 2025.
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) confirmó la muerte del líder de su brazo militar, Mohammed Odeh, como consecuencia de un bombardeo israelí perpetrado contra la ciudad de Gaza. El asesinato de Odeh, también conocido por su nombre de guerra 'Abú Amr', sacude la estructura de la organización palestina debido a que había asumido la comandancia hacía apenas una semana, luego de que su antecesor, Ezeldín Hadad, corriera la misma suerte en otro ataque aéreo.
Hace 1 hora
Benjamín Netanyahu afirmó que ocupará y dominará el 70% del territorio de Gaza
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó este jueves, durante un acto público en la Cisjordania ocupada por sus tropas, que ordenará dominar el 70% de la Franja de Gaza. También dejó entrever que avanzaría en una ofensiva total sobre ese territorio palestino.
El premier israelí Benjamín Netanyahu ordenó este jueves a sus tropas "ocupar el 70% del territorio" de la Franja de Gaza. Según fuentes oficiales, lo hizo de manera informal durante un evento público en un asentamiento israelí en la ocupada Cisjordania, en donde dejó entrever sus intenciones de retomar en algún momento su ofensiva para tomar todo el territorio palestino. De avanzar con esta resolución, Israel incorporaría un 10% del territorio que ya ocupa y un 20% por encima de lo pactado en el alto al fuego firmado en octubre pasado.
Hace 1 hora
Como un Pac-Man, Israel se apropia territorio de Gaza y Líbano sin ninguna consecuencia
En solo dos días, el ejército israelí declaró unilateralmente una superficie equivalente a siete veces y medio CABA en el sur de Líbano como zona de combate y, por lo tanto, ordenó la evacuación de miles de sus habitantes. En paralelo, Netanyahu celebró públicamente que ocuparán el 70% de la Franja de Gaza y prometió seguir avanzando.
Mientras el mundo espera ansioso un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que rehabilite el paso por el estrecho de Ormuz y baje el precio del petróleo de una vez y por todas, Israel da rienda suelta a su política colonialista en el territorio palestino ocupado de Franja de Gaza y el país vecino de Líbano. No lo hace de manera encubierta o cuidadosamente para evitar sanciones internacionales, sino que lo anuncia sin tapujos en las redes o frente a las cámaras. El miércoles, el ejército declaró unilateralmente como zona de combate a casi 1.500 kilómetros cuadrados del sur de Líbano y ordenó la evacuación de miles de habitantes que viven allí. Algunas voces diplomáticas europeas y de organismos internacionales expresaron su repudio y preocupación, pero no más. Al día siguiente, el primer ministro Benjamin Netanyahu celebró ante cámaras que dio la orden de ocupar el 70% de la Franja de Gaza y, con una sonrisa, dejó claro que seguirá avanzando.
06:54 | 28/05/2026
Israel, cada vez más aislado: no tendrá contacto con la ONU
Lo anunció el gobierno después de que la organización incluyera a Israel en una lista de países acusados de utilizar la violencia sexual en zonas de conflicto. En paralelo, la Unión Europea sancionó a colonos israelíes "extremistas" en la Cisjordania ocupada.
20:02 | 27/05/2026
La oposición pidió a Cancillería intervenir por los argentinos desaparecidos en Libia
Dirigentes del peronismo y de la izquierda le reclamaron a Cancillería que pidan por la aparición con vida de los periodistas argentinos desaparecidos desde el domingo en Libia, mientras participaban del convoy humanitario con destino a Gaza.
06:53 | 27/05/2026
Israel declaró zona de combate una superficie equivalente a 4 veces y medio La Matanza
Mientras EE.UU. negocia y ataca a Irán, Israel redobla su avance sobre Líbano. El ejército anunció que al sur del rio Zahrani todo será una zona de combate. Además, lanzó una advertencia para que toda la población de una ciudad se autoevacue.
20:01 | 26/05/2026
Cae la confianza del consumidor en EE.UU., mientras vuelve a subir el barril de petróleo
El aumento de precios en los combustibles y el contexto inflacionario en Estados Unidos hizo caer la confianza de los consumidores, que venía en ascenso en los últimos meses y ahora enfrenta su primer quiebre. El dato preocupa a la administración Trump a pocos meses de las elecciones de medio término.
19:36 | 26/05/2026
Israel avanza en el Líbano y manda órdenes de desalojo a ocho nuevas ciudades
En las últimas horas, Netanyhu ordenó una nueva ola de ataques que dejó al menos 16 muertos.
Un niño inspecciona los daños en el lugar donde se produjo un ataque israelí durante la noche en la ciudad sureña de Tiro, Líbano
12:55 | 26/05/2026
Irán advierte por "una respuesta decisiva" tras los últimos ataques de EE.UU.
Teherán acusó a Washington de cometer una "flagrante violación" de la tregua pactada el 8 de abril. Mientras la Guardia Revolucionaria promete una respuesta letal, el Pentágono justificó la ofensiva argumentando que se trató de una acción en "defensa propia".
12:45 | 26/05/2026
Israel amplía operación terrestre más allá de la Línea Amarilla en el sur del Líbano
En medio de una tregua cada vez más frágil, las tropas de Israel avanzaron más allá de la "Línea Amarilla" de amortiguación en el sur del territorio libanés. Benjamín Netanyahu advirtió que intensificará la ofensiva.
Una densa columna de humo se eleva tras un ataque israelí en Nabatieh
06:35 | 26/05/2026
Sin un acuerdo entre Irán y EE.UU. a la vista, Israel avanza sobre Líbano
Estados Unidos atacó una ciudad portuaria de Irán el lunes, pese a la tregua que dice mantener con la República Islámica. En Teherán aclaran que un acuerdo no es inminente y hasta advirtieron que el bombardeo de ayer podría demorarlo más. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó el ataque a un dron norteamericano por "haber violado" su espacio aéreo.
09:21 | 25/05/2026
EE.UU. atacó el sur de Irán en medio de la tregua y negociaciones
Según el Comando Central de Estados Unidos, el ataque estuvo dirigido a sitios de misiles en el sur de Irán y barcos que intentan colocar minas.
20:49 | 24/05/2026
Detienen en Libia a 10 personas que llevaban ayuda a Gaza: dos son argentinos
Entre los diez integrantes del convoy internacional demorados por fuerzas del este de Libia se encuentran los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera. Giménez publica columnas de opinión en El Destape.
10:40 | 24/05/2026