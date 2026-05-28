Benjamín Netanyahu afirmó que ocupará y dominará el 70% del territorio de Gaza

El premier israelí Benjamín Netanyahu ordenó este jueves a sus tropas "ocupar el 70% del territorio" de la Franja de Gaza. Según fuentes oficiales, lo hizo de manera informal durante un evento público en un asentamiento israelí en la ocupada Cisjordania, en donde dejó entrever sus intenciones de retomar en algún momento su ofensiva para tomar todo el territorio palestino. De avanzar con esta resolución, Israel incorporaría un 10% del territorio que ya ocupa y un 20% por encima de lo pactado en el alto al fuego firmado en octubre pasado.

Tras el ataque de Hamas contra Israel en 2023, el gobierno israelí ordenó una durísima ofensiva contra el territorio palestino que duró dos años. Recién en octubre de 2025 se logró la firma del alto al fuego entre las partes, en el que se marcó una especie de frontera interna, conocida como Línea Amarilla, donde se suponía que las tropas israelíes debían retirarse inicialmente. Esto le aseguró a Tel Aviv el manejo del 52% de la Franja. Sin embargo el proceso fue violado desde el primer día por Israel al continuar con sus ataques y desplazamientos hacia la población palestina. A esta situación se sumó la operación conjunta de Israel con Estados Unidos contra Irán, que abrió otro frente mediático a nivel internacional y que el gobierno de Netanyahu aprovechó para avanzar sobre Gaza.

"Controlamos más o menos el 60% de la Franja. Estábamos en el 50%, ahora hemos avanzado al 60%, y he dado orden de llegar al…”, dijo Netanyahu, haciendo una pausa para que el público interviniera. "¡El 100 por ciento", respondió uno de los presentes, lo que despertó las risas de la audiencia. "Vayamos en orden. Primero el 70%, empezamos con eso", respondió irónico el premier israelí a los pocos segundos.

La estrategia israelí para avanzar sobre el territorio palestino

Dado que la Línea Amarilla no es una frontera física en el terreno, el ejército movió primero por su cuenta los bloques de cemento que había puesto para marcarla. Y así fue que aumentó la zona que controla a través de una segunda área restringida, marcada en naranja. Un análisis de imágenes vía satélite reportó que, al sumar los porcentajes de territorio de ambos límites, Israel dominaría alrededor del 65%.

Más allá de la violación a estos puntos del acuerdo, la expansión fue recibida con silencio por la Junta de la Paz que preside Donald Trump, organismo encargado de supervisar el respeto al acuerdo y de encabezar la reconstrucción el devastado territorio. No ha cumplido con ninguno de los dos objetivos.

El anuncio de Netanyahu llega durante un visible recrudecimiento de los bombardeos israelíes en Gaza, que incluyó 22 muertos en las últimas 48 horas. También despertó las alarmas los rumores sobre una nueva ofensiva, ante el rechazo de Hamás a desarmarse. El movimiento islamista exige garantías de la creación de un Estado palestino y de que los mediadores obliguen a Israel a cumplir "con todos sus compromisos". Netanyahu no dio señales de que vaya a acatar estos puntos, al saberse que Israel bombardea a diario y ya mató más de 920 personas en Gaza en ocho meses de presunta tregua.