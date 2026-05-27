Trump dice que puede aguantar más que Irán y resta importancia a la presión de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Por Trevor Hunnicutt y ​Gram Slattery

WASHINGTON, 27 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que no le ‌preocupaban las repercusiones políticas ‌de un conflicto largo con Irán, y que los dirigentes iraníes habían calculado mal si pensaban que las elecciones legislativas de noviembre le obligan a llegar a un acuerdo.

"Pensaban que iban a agotar mi paciencia", dijo Trump en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, refiriéndose a los ​dirigentes iraníes. "Ya saben: 'Le ⁠agotaremos la paciencia. Tiene las elecciones de mitad de ‌mandato'. No me importan las elecciones de mitad ⁠de mandato".

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Trump hizo los comentarios mientras ⁠debatía cómo poner fin al conflicto. Aun así, muchos de sus aliados republicanos ya se han sentido incómodos con sus ⁠comentarios despectivos anteriores sobre el impacto económico de la ​guerra en los estadounidenses.

El presidente había dicho ‌inicialmente que la guerra duraría ‌entre cuatro y seis semanas, y ahora se acerca ⁠a su cuarto mes. En ocasiones, ha sugerido que el conflicto podría terminar en cuestión de días, para luego indicar que podría durar algún tiempo.

La creciente inquietud de los ​votantes por ‌los altos precios, especialmente de la gasolina, se ha sumado a la presión política sobre el Partido Republicano de Trump, del que se espera que tenga dificultades para mantener el control de la Cámara ⁠de Representantes y, posiblemente, del Senado.

La inquietud se vio amplificada por la decisión de Trump de respaldar a Ken Paxton, un rival en las primarias salpicado por los escándalos, frente al senador republicano titular John Cornyn, de Texas.

Paxton, quien fue acusado de un delito grave de fraude y de quien su esposa ‌se está divorciando, venció holgadamente a Cornyn en las primarias del partido del martes tras asegurarse el respaldo del presidente. Los demócratas consideran ahora que pueden disputar el escaño en el Senado del estado, el que tradicionalmente ha sido republicano.

"Fíjense en ‌lo que ocurrió anoche", dijo Trump, refiriéndose a la victoria de Paxton. "Eso fue un preludio de las elecciones de mitad de mandato".

Durante ‌la reunión del ⁠gabinete, Trump también se refirió a algunos de sus proyectos de construcción en la capital ​estadounidense. Algunos legisladores republicanos han dicho que las obras distraen la atención de cuestiones económicas más urgentes.

Con información de Reuters