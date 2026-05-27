Banco Rioja anunció un plan especial para aliviar deudas de tarjetas y préstamos

La mora en préstamos bancarios y tarjetas de crédito volvió a subir. Informes basados en estadísticas del Banco Central advierten que la irregularidad en los pagos alcanzó niveles históricos, especialmente en créditos personales y financiamiento con tarjetas. En este contexto económico complejo, el Banco Rioja anunció la puesta en marcha de un plan especial de refinanciación de deudas destinado a todos sus clientes.

De esta manera, el vicepresidente de la entidad financiera, Marcelo Becerra, en diálogo con Medios Rioja, describió que la iniciativa fue coordinada directamente con el gobernador Ricardo Quintela con el objetivo de “alivianar a los trabajadores”.

La medida, que ya se encuentra vigente, busca ofrecer soluciones personalizadas para quienes tengan saldos acumulados en tarjetas de crédito —principalmente MasterCard—, préstamos bancarios y cuentas vinculadas a billeteras virtuales.

A su vez el titular de la entidad financiera aclaró que las condiciones del plan no serán rígidas, sino que se evaluará la situación de cada usuario de manera individual. “El tiempo es variable. Cada caso es un mundo”, señaló el directivo, confirmando además que la intención del banco es flexibilizar los plazos para que los clientes se sientan cómodos con el valor de las cuotas y analizar posibles descuentos en los intereses y bajas en las tasas vigentes.

Los interesados ya pueden acercarse a las sucursales del banco a realizar el trámite, el cual cuenta con un horario de atención extendido hasta las 16:00 horas en las diferentes sucursales.

La realidad financiera de los riojanos

Consultado sobre el actual contexto económico y social, Becerra trazó un duro diagnóstico sobre la realidad financiera de la provincia, revelando que el índice de morosidad actual se ubica entre el 12% y el 13%, una cifra preocupante que describió como una “bola de nieve”.

Ocurre que, a diferencia de los préstamos bancarios tradicionales, cuyos descuentos automáticos están limitados por ley al 30% del ingreso, las deudas por tarjetas de crédito no cuentan con esa protección debido a la participación de firmas internacionales como Visa y MasterCard, lo que profundiza la vulnerabilidad de los usuarios.

Asimismo, Becerra advirtió un cambio drástico en las prioridades de consumo de los riojanos: mientras antes las tarjetas de crédito se utilizaban principalmente para compras estacionales, como ropa o artículos escolares, actualmente el gasto está concentrado casi exclusivamente en supermercados, alimentos y medicamentos.

Sin dudarlo, Becerra vinculó la delicada situación económica local con el rumbo macroeconómico del país y apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei.

“Esto es producto de la falta de políticas nacionales, la paritaria congelada y la ausencia de programas”, sostuvo el funcionario, quien además aseguró que “todos los días la gente se da cuenta de lo que es este gobierno”.