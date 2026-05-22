Lamentable récord: Argentina está al tope de la mora bancaria de la región

La mora bancaria en la Argentina cerró 2025 en 5,3%, el nivel más alto entre los principales países de América Latina, según un informe de Econosignal elaborado por la consultora internacional Deloitte con datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Central (BCRA). El indicador ubica al país por encima de Brasil (3,9%), Colombia (3%), Chile (2,4%), Paraguay (2,2%) y México (2,2%).

El estudio advierte que, aunque la morosidad local todavía está por debajo de los máximos registrados en otras crisis argentinas, el deterioro de la cartera irregular se profundizó en los últimos años.

De acuerdo con la serie histórica relevada, la mora se mantuvo por debajo del 2% entre 2012 y 2017, pero comenzó a subir desde 2018 hasta superar el 5% en los dos últimos años, bajo el gobierno de Javier Milei. En el caso particular de los créditos familiares, la mora llegó al 11% en los últimos meses, según datos de la consultora 1816.

El informe atribuye el aumento tanto a factores estructurales como coyunturales. Entre los primeros menciona la baja profundidad del sistema financiero argentino, la elevada carga tributaria y la volatilidad macroeconómica. Entre los segundos, señala el impacto de las tasas de interés reales altas y la caída del salario real durante 2025.

Deloitte también destacó el peso de los impuestos sobre el costo del financiamiento. Según el relevamiento, tributos como IVA, Ingresos Brutos, sellos y tasas explican cerca del 30% del costo financiero total, un nivel superior al de otros países de la región.

El trabajo además remarca la baja penetración del crédito en la Argentina. El financiamiento al sector privado representa apenas 15% del PBI, muy por debajo de México (35%), Perú y Colombia (40%), Brasil (76%) y Chile (104%). Dentro de ese total, los préstamos a empresas equivalen a 7 puntos del PBI, los créditos a familias otros 7 puntos y los hipotecarios apenas 1 punto del producto.

La morosidad en créditos familiares ya supera el 11%

La morosidad en los créditos otorgados por billeteras virtuales y fintech volvió a subir y alcanzó niveles récord, según un informe de la consultora EcoGo elaborado en base a datos del Banco Central de la Republica Argentina.

El estudio advierte que el 27,5% de las carteras de entidades no bancarias presenta irregularidades y que el segmento de deudores considerados “irrecuperables” ya llega prácticamente al 11% del total.

De acuerdo con el relevamiento, el 10,8% de los préstamos otorgados por fintech y billeteras virtuales acumula más de un año de atraso en los pagos, lo que equivale a unos $1,5 billones.

Un año atrás, esa proporción era de apenas 2,6%, lo que implica que se cuadruplicó en doce meses. El informe señala que la mayor parte del deterioro se concentra justamente en los deudores con mora prolongada, mientras que las categorías de atrasos menores comenzaron a estabilizarse.

El reporte también destaca que la irregularidad en las entidades no bancarias ya es más de cuatro veces superior a la mora del sistema financiero total.

En paralelo, el crédito al consumo mantiene niveles elevados en relación con los ingresos familiares, aunque comenzó a moderarse: la deuda de las familias representaba en octubre pasado el 155% de los salarios y en marzo descendió al 145%. En ese sentido, según EcoGo, existen señales de que la morosidad podría estar acercándose a un techo.