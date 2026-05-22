Un ex dirigente del espacio de Francisco Paoltroni denunció abandono y falta de respuestas para Formosa: “No tiene la capacidad”

El dirigente aborigen de Pozo de Maza, Antonio Luna, lanzó fuertes críticas contra el senador nacional Francisco Paoltroni, a quien acusó de haberse “olvidado” de los referentes territoriales que acompañaron su espacio durante las últimas elecciones legislativas. Mientras busca consolidarse dentro de la escena política formoseña, el referente libertario enfrenta un creciente distanciamiento de dirigentes y sectores que anteriormente respaldaban su construcción en la provincia.

Luna, quien fue candidato a intendente dentro de la lista encabezada por Paoltroni, sostuvo que el legislador "ni siquiera se acordó" de quienes trabajaron junto a él una vez que asumió su banca en el Congreso de la Nación. "Este tipo ya demostró que no tiene la capacidad ni el interés, ni siquiera para acompañar a sus dirigentes. Todos ellos no están más, dejaron de trabajar porque cuando él ganó como senador, ni siquiera se acordó de nosotros", denunció en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El referente comunitario cuestionó además, en diálogo con medios locales, la falta de acciones concretas del senador nacional desde su llegada al Congreso y aseguró que no hubo respuestas para las necesidades de las comunidades del interior provincial. "Desde que asumió como senador hasta el día de hoy no hizo ninguna obra ni gestión y se llena la boca hablando de las necesidades de la gente", afirmó Luna.

El abandono a los que lo apoyaron

Luna sostuvo que Paoltroni "conoce las necesidades" de las comunidades originarias y de la zona oeste de Formosa, pero consideró que "no tiene interés en resolverlas. La gente lo puso como senador para que gestione a través de la Nación, no para que critique todos los días al Gobierno provincial”.

Durante sus declaraciones, Luna también aseguró que varios dirigentes territoriales quedaron “solos” luego de la campaña electoral y sin recursos para sostener el trabajo comunitario. “En mi caso me dejó a cargo casi 800 personas y sin recursos. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque nosotros le confiamos una vez y no vamos a volver a confiar en la persona que nos falló”, sostuvo.

Además, cuestionó que quienes continúan dentro del espacio político del senador "son gente acomodada" que cuenta con recursos económicos propios para sostener la estructura partidaria. "Los que siguen trabajando con él son personas que tienen plata y hacen logística. Pero los dirigentes de las comunidades quedaron abandonados", señaló.

Luna también puso en duda la capacidad política del legislador para conducir la provincia y consideró que no logró siquiera sostener el vínculo con sus propios referentes territoriales. "Si no puede manejar ni acompañar a sus dirigentes porque no tiene interés, ¿cómo pretende hacerlo con una provincia?", planteó.

Finalmente, el dirigente indígena pidió que las comunidades del oeste formoseño no vuelvan a respaldar políticamente al senador nacional. "No hay que permitir más que haga su política en esta zona, porque aquí en Pozo de Maza tiene muchos compromisos incumplidos. Nos falló y no vamos a volver a confiar en esta persona", concluyó.