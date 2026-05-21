Convocan a una marcha para exigir la renuncia de la ministra de Salud: "Están en juego las vidas"

Mientras el gobierno de Javier Milei consolida un ajuste cercano al 40% en el sector sanitario desde el inicio de su gestión, el impacto se siente con fuerza en el interior del país. La situación en la provincia de Catamarca llegó a un punto crítico y la comunidad realizará una marcha masiva para exigir la renuncia de la ministra de Salud local, Johana Carrizo.

Cecilia Herrera, terapista ocupacional del Consultorio Mi Casa, graficó la desatención estatal con una advertencia contundente: "Ponen en riesgo nuestras vidas, la de nuestros hijos y nuestros familiares”. Además, pidió que ocupe el puesto "alguien que sí tenga la facultad y las ganas de sacar la salud adelante”. La protesta, que refleja el descontento tanto de trabajadores del sector como de la comunidad por las deficiencias en la atención y la falta de recursos, se realizará este sábado 23 de mayo, a las 10, en la plaza de La Estación.

En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), Herrera afirmó que “la salud es un desastre” y sostuvo que “la gente tiene que pedir, por favor, un traslado o que le autoricen una orden". Uno de los puntos más delicados de la denuncia estuvo relacionado con pacientes oncológicos, ya que las autoridades del gobierno de Raúl Jalil no brindan las "estadísticas concretas de la cantidad de cáncer diagnosticado dentro de la provincia” y afirmó que muchos pacientes reciben diagnósticos equivocados que luego son corregidos fuera del territorio catamarqueño.

Frente a los reclamos formales realizados tanto al Ministerio de Salud como a directivos del sector privado, Herrera aseguró que no encontró respuestas pese a que “están en juego la vida de los pacientes”. Además, sostuvo que presentó proyectos para capacitar personal sanitario, pero que desde la cartera de Salud le respondieron que “no cuentan con el dinero correspondiente”.

Una multitud repudió el recorte de Milei a la salud

Organizaciones sindicales, sociales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario se movilizaron este miércoles hacia Plaza de Mayo desde el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de la Marcha Federal de la Salud que tuvo su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero se repitió en diversas provincias del país.

"La salud no puede esperar", fue el lema principal de la protesta que visibilizó la situación calificada como "crítica" en el sistema sanitario. Durante la última semana, por decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se llevó adelante un nuevo recorte de más de 63 mil millones de pesos que impactará directamente en el presupuesto destinado a medicamentos y tratamientos oncológicos, entre tantas otras áreas.

Además de los medicamentos, también advirtieron el faltante de vacunas fundamentales para prevenir diversas enfermedades y sostener las campañas de inmunización. "Se está haciendo muy difícil poder llevar adelante un sistema público y gratuito con todos los recortes que hace el gobierno nacional. Se ha recortado el Remediar, el insumo de medicamentos oncológicos, el insumo de vacunas para que la población esté correctamente inmunizada y no se enferme... Faltan todas las medicaciones que son de largo tratamiento y de tratamientos inmunocomprometidos", apuntaron.

El secretario de Gestión Sanitaria de la cartera, Saúl Flores, aseguró que, “de ninguna manera”, hay reducción de fondos y planteó una "configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo, que es el ahorro en los manejos de los recursos”. “Tiene un tinte netamente político", cuestionó Flores sobre las movilizaciones.