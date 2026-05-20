Aguinaldo y aumento para jubilados de ANSES en junio 2026: cuánto cobran

Cuánto cobran jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones, pensiones y prestaciones previsionales volverán a actualizarse en línea con la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Para el sexto mes del año, el incremento estimado será del 2,6%, correspondiente a la inflación registrada en abril. Además del aumento mensual, jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026. En el caso de quienes perciben haberes mínimos, también continuará el pago del bono extraordinario de $70.000, lo que elevará considerablemente el ingreso total durante junio.

Cuánto cobra un jubilado en junio de 2026 con aumento y aguinaldo

Con la actualización prevista para junio, la jubilación mínima ascenderá a aproximadamente $403.475. A ese monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 y el aguinaldo correspondiente al 50% del mejor haber percibido durante el semestre.

De esta manera, un jubilado que cobra la mínima percibirá:

Jubilación mínima: $403.475.

Bono extraordinario: $70.000.

Aguinaldo estimado: $201.737.

Total estimado a cobrar en junio: $675.212.

Desde el Gobierno aclararon que el bono extraordinario no integra el cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un refuerzo no remunerativo.

Jubilados con aumento en mayo

Cuánto cobran las jubilaciones máximas y otras prestaciones de ANSES

El aumento del 2,6% también impactará sobre el resto de las prestaciones previsionales y asistenciales que paga ANSES. Según las estimaciones oficiales, los montos para junio de 2026 quedarán de la siguiente manera:

Jubilación máxima: $2.715.002.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $322.780.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: $282.432.

En el caso de la PUAM y las pensiones no contributivas, el Gobierno todavía debe confirmar oficialmente si continuará el bono extraordinario, aunque se espera que siga vigente para quienes perciben los ingresos más bajos.

Jubilados ANSES cuánto cobran

El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, equivale al 50% del mejor haber mensual cobrado durante el semestre. En junio se paga la primera cuota correspondiente al período enero-junio de 2026 y se deposita automáticamente junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Calendario de pagos ANSES para jubilados en junio 2026

ANSES informó que el aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual, respetando el calendario habitual organizado según terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 17 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de junio.

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de liquidaciones y las fechas exactas de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.