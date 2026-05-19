Ricardo Quintela recibió al embajador de Turquía y avanzó en una agenda de cooperación para La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela mantuvo una reunión institucional con el embajador de Turquía en Argentina, Ömür Budak, en la Residencia Oficial. El encuentro tuvo como eje central la apertura de una agenda de cooperación internacional orientada a fortalecer el desarrollo productivo, energético y social de la provincia. La visita se enmarca en una estrategia provincial de vinculación con países extranjeros para potenciar inversiones, intercambio de conocimientos y proyectos de desarrollo sostenible.

Durante la reunión se abordaron posibles líneas de trabajo conjunto en áreas clave como producción, energía, recursos hídricos, educación y desarrollo social. El objetivo es establecer mecanismos de cooperación técnica y académica que permitan fortalecer capacidades locales y generar nuevas oportunidades de crecimiento.

Vínculos internacionales para promover el desarrollo

El gobernador Quintela destacó la importancia de profundizar los vínculos internacionales como herramienta para ampliar el desarrollo provincial, subrayando la necesidad de posicionar a La Rioja como un actor activo en el intercambio global de conocimiento y producción.

Del encuentro también participaron el jefe de Gabinete Juan Luna, el secretario de la Gobernación Ricardo Herrera, la secretaria de Relaciones Exteriores Mariana Urbano y legisladores provinciales vinculados a áreas estratégicas como agua, energía y producción.

Tras la reunión, la secretaria de Relaciones Exteriores, Mariana Urbano, destacó el interés del diplomático turco en las actividades productivas locales, especialmente en los sectores olivícola y vitivinícola. El embajador recorrió el emprendimiento productivo Vista Larga, donde pudo conocer en detalle el desarrollo de la producción de aceite de oliva y vino, dos de los pilares económicos de la provincia. Además, visitó espacios culturales e históricos como el Memorial Facundo Quiroga, el Archivo Histórico y el Museo Folclórico, en un recorrido que permitió mostrar la identidad cultural riojana y su patrimonio.

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la posibilidad de avanzar en cooperación técnica en materia hídrica y energética, áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia. También se discutieron iniciativas vinculadas al intercambio de estudiantes, acceso a becas de estudio en Turquía y programas de formación académica internacional, lo que abriría nuevas oportunidades para jóvenes riojanos.

Asimismo, se analizaron posibles proyectos orientados al bienestar social y al empoderamiento de las mujeres, ampliando el alcance de la cooperación hacia políticas con impacto directo en la comunidad.

Un primer paso hacia acuerdos concretos

Según se informó, a partir de este primer encuentro comenzará un trabajo conjunto entre equipos técnicos de ambas partes para avanzar en la definición de proyectos específicos. La intención es transformar los lineamientos iniciales en acuerdos concretos que fortalezcan la cooperación internacional entre La Rioja y Turquía, consolidando una agenda de desarrollo a largo plazo.

Con esta iniciativa, el gobierno provincial refuerza su estrategia de apertura internacional, apostando a nuevas alianzas que impulsen la producción, la educación y el crecimiento social.