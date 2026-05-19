Las flores naturales son una de las formas favoritas para darle vida y color a cualquier rincón del hogar, aportando además una sensación fresca y agradable. Sin embargo, muchas personas se frustran cuando, pese a cuidar el agua y colocarlas en un lugar con luz, las plantas comienzan a marchitarse en pocos días.

Si bien lo más común es cambiar el agua del florero regularmente y ubicarlas cerca de una ventana, expertos en jardinería y floristas recomiendan un método sencillo que puede hacer una gran diferencia: agregar cubos de hielo dentro del florero.

Este consejo resulta especialmente útil en días calurosos o en ambientes donde hay calefacción, ya que el frío mantiene el agua fresca por más tiempo y retrasa la proliferación de bacterias que suelen acumularse en los tallos y aceleran el deterioro de las flores.

Los especialistas aseguran que este pequeño detalle ayuda a conservar la firmeza de los pétalos y evita que las flores pierdan hidratación rápidamente, prolongando así su vida útil. Además del hielo, los floristas recomiendan cambiar el agua cada dos días y cortar los tallos en diagonal unos centímetros para mejorar la absorción, prácticas que combinadas con el frío potencian la frescura de los arreglos.

Este pequeño detalle de los especialistas ayuda a conservar la firmeza de las flores.

La clave está en controlar la temperatura y evitar cambios bruscos que puedan acelerar el marchitamiento. Según los expertos, “la temperatura del agua influye directamente en la duración de las flores cortadas”, por eso mantener el florero fresco es fundamental para conservarlas mejor.

Por otra parte, remarcan que los cuidados diarios y naturales suelen ser más eficaces que usar productos químicos o conservantes artificiales, haciendo que este truco casero sea una opción simple, económica y ecológica para quienes disfrutan de las flores en su hogar.

El árbol pequeño con el perfume más intenso para el balcón

Si tenés un patio o balcón y buscás una planta que no solo aporte verde, sino también una fragancia única, el osmanto es el más indicado. Se trata de un árbol muy compacto que se adapta perfectamente a espacios reducidos y macetas. Además, su perfume intenso logra cambiar por completo la atmósfera de la vivienda.

Conocido también como olivo dulce, el Osmanthus fragrans es originario de Asia oriental, principalmente China y Japón, donde se cultiva desde hace siglos. Allí, sus flores se utilizan para aromatizar tés, dulces y licores, gracias a su aroma que recuerda al durazno o al jazmín.