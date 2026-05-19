Equipaje de mano de Aerolíneas Argentinas en vuelos nacionales: cuánto cuesta

Equipaje de mano.

Viajar en avión en Argentina empieza a parecerse cada vez más a un rompecabezas tarifario. El precio que aparece primero en la pantalla ya no siempre representa el costo final del viaje: asientos, equipaje, embarque y otros servicios comenzaron a desagregarse y hoy forman parte de una lógica que ya domina gran parte del mercado aerocomercial mundial.

En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció una modificación que impactará directamente sobre los pasajeros que buscan acceder al pasaje más económico. La compañía estatal decidió excluir de la tarifa base el equipaje de mano tradicional, una medida que redefine el costo real de los vuelos de cabotaje y abre un nuevo escenario en la competencia con las aerolíneas de bajo costo.

Cuánto costará el equipaje de mano en Aerolíneas Argentinas

La nueva política comenzará a regir desde el 6 de mayo de 2026 y afectará únicamente a los vuelos nacionales. Hasta ahora, quienes adquirían el pasaje más económico podían llevar sin cargo una valija de cabina de hasta 8 kilos. Con el nuevo esquema, esa franquicia desaparece para la tarifa base.

Desde esa fecha, el pasajero podrá subir gratis sólo con:

Un artículo personal pequeño.

Mochila, bolso o cartera.

Peso máximo: 3 kilos.

Debe ubicarse debajo del asiento delantero.

Aerolíneas Argentinas.

Quienes necesiten transportar una valija de cabina tradicional deberán pagar un adicional de:

$42.350 por tramo.

Esto significa que para un viaje ida y vuelta el costo extra ascenderá a:

$84.700.

El monto se aplicará únicamente a quienes elijan la tarifa más económica.

Qué pasajeros no tendrán cambios

La actualización no alcanza a todos los usuarios. Según lo informado por la empresa, mantendrán el equipaje de mano incluido:

Pasajeros que adquieran tarifas superiores como Plus.

Vuelos internacionales.

Pasajes nacionales comprados antes de la entrada en vigencia de la medida.

La compañía aclaró además que el nuevo esquema no tendrá efecto retroactivo, por lo que quienes ya hayan emitido sus boletos conservarán las condiciones originales.

Aeroparque.

La lógica detrás del cambio: por qué Aerolíneas busca parecerse a las low cost

La medida no aparece aislada. Durante los últimos meses, Aerolíneas Argentinas implementó otras modificaciones vinculadas a su estructura tarifaria, entre ellas:

Cobro por selección anticipada de asientos.

Ajustes en recargos por combustible.

Nuevos esquemas de segmentación de servicios.

Desde la empresa explicaron que el objetivo es "transparentar precios" y permitir que cada pasajero pague únicamente por los servicios que realmente utiliza.

La lógica replica un modelo instalado hace años en las aerolíneas low cost alrededor del mundo: mostrar un precio inicial más bajo y permitir que cada usuario construya el valor final de su viaje agregando servicios opcionales.

Para los defensores de este sistema, la ventaja es la flexibilidad. Para los críticos, el problema aparece cuando el precio final termina alejándose significativamente de la tarifa exhibida al comienzo de la compra.