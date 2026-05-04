Aerolíneas Argentinas cobrará el carry on de su pasaje más económico para vuelos de cabotaje. (Foto: Pixabay).

Aerolíneas Argentinas decidió sacar el equipaje de mano gratuito en vuelos nacionales en sus pasajes más baratos. Por lo tanto, ahora se podrá llevar sólo gratuitamente una mochila al seleccionar a tarifa más económica. El objetivo de la medida es aumentar la competitividad frente a las líneas low cost, que hace mucho tiempo separan la tarifa del costo del equipaje, además de cobrar por separado otros adicionales.

"Las líneas aéreas de bajo costo separan la tarifa del costo del equipaje. De esta manera, es posible competir con una tarifa acorde o igualada en condiciones. Sobre todo útil para el segmento corporativo", indicaron desde la compañía a El Destape. "Hay familias de tarifas y cada una de ellas tiene condiciones especificas pensadas para cada segmento", agregaron.

Antes de que los pasajeros concluyan con la reserva del vuelo se encontrarán con el siguiente mensaje: “Tenés incluido solo un equipaje de mano de hasta 3 kilos (bolso, mochila, cartera). Para agregar más equipaje podrás adquirirlo antes de finalizar tu compra o luego ingresando a ‘Servicios Adicionales’”.

Además, desde Aerolíneas Argentinas aclararon que en los vuelos internacionales no habrá ningún cambio y que quienes ya tienen su boleto comprado no sufrirán modificaciones.

Cómo sumar equipaje

Las condiciones de cada pasaje (promo, base, plus, flex, promo premium economy y premium economy) se podrán consultar en el sitio oficial de la empresa (aerolineas.com.ar/tarifas-tu-medida). En todos los casos se podrá acceder a un artículo personal de hasta tres kilos y sólo en los siguientes casos se incluirá la carry on de ocho kilos:

Plus,

Flex,

Promo premium economy

y Premium economy.

Nuevo costo del equipaje

A partir de la nueva medida, el equipaje adicional para vuelos de cabotaje con tarifa base costará $ 42.350 por tramo. Aplica al centro y norte del país: Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná, Bahía Blanca, Corrientes, Córdoba, San Fernando del Valle de Catamarca, Formosa, Puerto Iguazú, La Rioja, San Luis, Mendoza, San Salvador de Jujuy, Salta, Resistencia, Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, San Juan, Santa Rosa, Río Cuarto, Posadas, Merlo, San Rafael y Río Hondo.

Si es la primera pieza para destinos del sur ( Bariloche, San Martín de los Andes, Trelew, Puerto Madryn, El Calafate, Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Esquel, Viedma y Río Grande), su costo va desde los $ 43.000.