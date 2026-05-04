Un nene de seis años desapareció en la provincia de Corrientes este domingo 3 de mayo y el Ministerio de Seguridad de la Nación acaba de emitir un Alerta Sofía para profundizar su búsqueda en toda la Argentina. El pequeño de nombre Nahuá Santos Riquelme fue visto por última vez junto a su padre Josias Santos Regis en su domicilio ubicado en la localidad de Esquinas.

Desde el Ministerio indicaron que se trata de un niño de cabello rubio, ojos claros y tez blanca. En cuanto a su vestimenta sostuvieron que llevaba un pantalón color crema, camiseta azul y blanca de manga larga y zapatillas blancas.

La "Alerta Sofía" surgió como una medida tras la desesperada búsqueda de Sofia Herrera, de 3 años en ese momento, en septiembre de 2008 en Tierra del Fuego.

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