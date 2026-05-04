Con obras en marcha y asistencia directa, Kicillof amplía el acceso a la vivienda en todo el territorio

Con el objetivo de ampliar el acceso a la vivienda, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires avanza en la construcción de viviendas para garantizar el acceso a la vivienda. Además, a través del programa Trabajar en la Casa, continúa la inversión para la ampliación de viviendas en barrios emergentes.

Al día de hoy, las 150 casas en Escobar se encuentra edificada su respectiva estructura de hormigón y mampostería perimetral e interior, como así también sus cubiertas de chapa y losas que delimitan la fisonomía del nuevo complejo habitacional.

La obra contempla tres tipologías de unidades habitacionales: 120 son dúplex con tres dormitorios y 24 son dúplex de cuatro dormitorios, además, 6 viviendas son adaptadas y tendrán dos dormitorios. Esto garantiza una mayor diversidad habitacional y que cada hogar se adapte a las distintas necesidades familiares.

Al mismo tiempo, cada una ya cuenta con los revestimientos de cerámicos en baños y cocinas, la colocación de los pisos cerámicos, herrerías de rejas, puertas de acceso y contrafrente, tanques de reserva instalados. Las manzanas 4, 5 y 6 presentan más avance con carpinterías colocadas de ventanas y puertas-ventanas.

Dentro del avance de la infraestructura del barrio está la apertura de cinco nuevas calles, el inicio de pavimentación de dos calles y el entubamiento de zanja abierta sobre calle Brasil. También se realizó el tendido de las redes de gas, agua, cloacas y electricidad junto al alumbrado público.

En tanto la infraestructura intradomiciliaria, se progresó con el tendido de gas, red de agua, el tendido eléctrico, además, de los desagües cloacales y pluviales.

“Es fundamental trabajar junto a los municipios para conocer las necesidades de sus vecinas y vecinos. Detrás de cada vivienda hay un compromiso enorme de las y los trabajadores, hay planificación, y, sobre todo, una decisión política por parte de nuestro Gobernador quien, sobre todo en este momento crítico para todo el país, nos impulsa a continuar trabajando para dar respuestas reales a la comunidad”, destacó la ministera de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

Microcréditos para ampliación

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Hábitat, otorgó esta semana 100 microcréditos a familias de distintos barrios de Morón para la refacción, mejora y ampliación de sus viviendas, en el marco del programa provincial de mejoramientos habitacionales Trabajar en la Casa.

El acto se realizó en la Unidad de Gestión Comunitaria N° 6 y fue encabezado por el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, y el intendente Lucas Ghi. La iniciativa provincial implica una inversión de 40 millones de pesos y está destinada a familias de los barrios Patagones, Cucha Cucha I, Achaga y Texalar, que podrán acceder a la compra de materiales de construcción y a la contratación de mano de obra.

Pascolini destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque, quienes “desde el inicio de la gestión, trabajan en las distintas problemáticas que tiene el hábitat”, destacando la posibilidad de otorgar herramientas concretas para que “las familias puedan hacer frente al déficit habitacional y mejorar su calidad de vida”.

Los microcréditos son por un monto de $400.000 y tienen como objetivo que las familias destinatarias puedan mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad financia las certificaciones de obra, mientras que el municipio también acordará con corralones del distrito para que los destinatarios de los créditos puedan acceder a los materiales a precios accesibles.