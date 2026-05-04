Efemérides del 4 de mayo: qué pasó un día como hoy

Star Wars.

Cada 4 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la primera entrega de los Premios Grammy, la primera publicación del diario La Opinión hasta la celebración del Star Wars Day.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1959 - Premios Grammy

En el Beverly Hilton Hotel de la ciudad de Los Ángeles, en California, se realizó la primera entrega de los Premios Grammy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación estadounidense. El evento fue presentado por el cómico Mort Sahl y el célebre cantante y actor estadounidense Frank Sinatra fue quien tuvo la mayor cantidad de nominaciones.

1961 - Nacimiento de Herbert Vianna

En la ciudad brasileña de Joao Pessoa nació el compositor y guitarrista, además vocalista de Os Paralamas do Sucesso, una de las principales bandas de rock de Brasil.

1961 - Independiente de Avellaneda

En el estadio de Racing Club, Independiente debutó en la Copa Libertadores de América. Lo hizo en el partido en el que el equipo “rojo” perdió 2-0 ante el Palmeiras brasileño.

1971 - La Opinión

En Buenos Aires fue publicada la primera edición del diario dirigido por Jacobo Timerman e inspirado en el tabloide francés Le Monde, destacado por reemplazar a las fotografías con ilustraciones y dibujos. La Opinión publicó imágenes realizadas por el famoso artista uruguayo Hermenegildo Sábat, entre otros dibujantes.

1973 - Nacimiento de Guillermo y Gustavo Barros Schelotto

En la ciudad bonaerense de La Plata nacieron los mellizos ex futbolistas y entrenadores Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, quienes debutaron en Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo que son hinchas. Ambos ganaron varios campeonatos con Boca Juniors y en la actualidad dirigen al Club Atlético Vélez Sarsfield de la Liga Profesional de Fútbol Argentino.

1975 - Fallecimiento de Moe Howard

A la edad de 77 años murió en la ciudad de Los Ángeles, en California, EEUU, el actor estadounidense famoso por haber formado parte del trío cómico Los Tres Chiflados.

1979 - Margaret Thatcher

En un contexto de profunda crisis económica y descontento social, el Partido Conservador logró una victoria contundente en el Reino Unido. Margaret Thatcher derrotó al primer ministro laborista James Callaghan y se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo. Su llegada al 10 de Downing Street inaugura un mandato de 11 años, el más prolongado para un jefe de gobierno británico en el siglo XX. El ciclo conservador, que se extenderá hasta 1997, impulsa profundas reformas: desregulación económica, privatizaciones y un progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

Margaret Thatcher.

1982 - HMS Sheffield

Se hundió en el Atlántico sur el destructor británico HMS Sheffield luego de ser bombardeado dos días antes por aviones MV Dagger de la Fuerza Aérea argentina durante la guerra de 1982 en las islas Malvinas.

2006 - Fallecimiento de Alejandra Boero

En Buenos Aires, a los 87 años, murió la actriz y directora de teatro, pionera del teatro independiente al fundar el grupo Nuevo Teatro. Recibió dos Premios Konex y otros tantos ACE, entre otros galardones.

2022 - Fallecimiento de Tom Lupo

A los 74 años murió el periodista y psicoanalista Carlos Galanternik. Desde Radio del Plata se destacó por difundir a bandas clave del rock argentino como Sumo, Soda Stereo y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. También tuvo incursiones como actor y colaboró en diversas publicaciones. Sus últimos cinco años los pasó postrado por un accidente de tránsito.

2026 - Star Wars Day

Millones de fans celebran en todo el mundo el día que homenajea a los filmes de Star Wars. La fecha alude al meme ”La fuerza está contigo”, basado en la publicación de esa frase en un diario londinense en 1979 como felicitación de los conservadores británicos a Margaret Thatcher por haber sido electa primera ministra del Reino Unido.

2026 - Día Mundial del Bombero

Esta efeméride surgió para recordar el fallecimiento de cinco bomberos ocurrido durante el cumplimiento de sus labores en un incendio forestal ocurrido en Linton, en Victoria, Australia.