Confirmado: cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina tras el 1° de mayo

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina tras el 1° de mayo: el Gobierno lo confirmó(Imagen generada con inteligencia artificial)

Tras el feriado nacional del 1° de mayo por el Día del Trabajador, muchos argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo para volver a tener un descanso extra. Afortunadamente, no hay que esperar mucho porque el próximo asueto es el lunes 25 de mayo.

Qué se conmemora el 25 de mayo y por qué es feriado en Argentina

Cada 25 de mayo se conmemora el Día de la Revolución de Mayo y el Primer Gobierno Patrio. Ya que un 25, pero de 1810, con el apoyo del pueblo y del Regimiento de Patricios, se logró la dimisión del Virrey Cisneros y se creó la Primera Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, con Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. Lo que marcó el comienzo de lo que sería luego la República y su independencia nacional.

Además del 1 en mayo habrá otro feriado el 25. (Imagen generada con inteligencia artificial)

Quiénes trabajan el 25 de mayo: cómo se cobra el feriado nacional en Argentina

El 25 de mayo es un feriado nacional inamovible y en 2026 cae lunes, por lo que formará un fin de semana largo desde el sábado 23 hasta el lunes 25 inclusive. Al ser un asueto, rigen las normas de descanso dominical: nadie debería trabajar, pero en caso de ser convocado, el trabajador deberá cobrar la jornada el doble de lo habitual. Es decir, se percibe un extra del 100% por las horas trabajadas.

Qué otros feriados hay en 2026: el calendario completo

Más allá de mayo, el calendario oficial prevé varios feriados y días no laborables a lo largo del año:

Junio

Lunes 15 : Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable).

: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (feriado trasladable). Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 : Día de la Independencia (feriado inamovible).

: Día de la Independencia (feriado inamovible). Viernes 10: incorporación del feriado no laborable.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable que se mantiene).

Todavía quedan varios fines de semana largos en 2026 (Imagen generada con inteligencia artificial)

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, se mantiene).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el 20 de noviembre, pero se traslada para un fin de semana largo).

Diciembre