¿Es feriado el lunes 4 de mayo en Argentina 2026? Qué definió el gobierno de Javier Milei

Con la llegada de mayo de 2026, el interrogante sobre nuevos feriados vuelve a instalarse en la agenda cotidiana. En un contexto donde cada día libre se vuelve clave para el descanso o el turismo interno, la definición del Gobierno encabezado por Javier Milei genera expectativas, pero también malentendidos.
De acuerdo al calendario oficial de feriados 2026, no hay ningún asueto nacional previsto para el lunes 4 de mayo. Sin embargo, una serie de feriados locales en distintas provincias abre la puerta a un escenario particular: algunos argentinos sí podrán disfrutar de un fin de semana largo extendido, aunque no por decisión nacional.
No es feriado nacional: qué dice el calendario oficial 2026
El cronograma oficial confirma que el único feriado nacional cercano es el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajador. Luego, recién el lunes 25 de mayo —Día de la Revolución de Mayo— aparece como el siguiente asueto en todo el país.
Dónde sí habrá fin de semana largo el 4 de mayo
Si bien el lunes 4 no figura como feriado nacional, sí habrá descanso en localidades específicas. En San Carlos de Bariloche y Villa Maza, se establecieron feriados locales vinculados a aniversarios fundacionales.
En estos casos, el cese de actividades alcanza al sector público y puede extenderse al privado si los empleadores lo autorizan. Lo particular es que, al combinarse con el fin de semana del 1 de mayo, se configura un descanso de hasta cuatro días consecutivos para quienes residan en esas zonas.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha original sin importar el día de la semana en que caigan. Entre los principales de 2026 aparecen:
- 1 de enero: Año Nuevo.
- 24 de marzo: Día de la Memoria.
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Día de la Bandera.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
Los feriados trasladables tienen una fecha fija, pero pueden moverse al lunes anterior o siguiente (según el calendario oficial) para generar fines de semana largos. En 2026, los principales son:
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
MÁS INFO
Feriados con fines turísticos
Son días no laborables definidos por decreto para generar fines de semana largos y promover el turismo interno.
- Viernes 2 de mayo: se ubica después del Día del Trabajador (1° de mayo).
- Viernes 15 de agosto: se establece como puente previo al feriado trasladable del 17 de agosto (San Martín).
- Viernes 21 de noviembre: se integra al fin de semana del Día de la Soberanía Nacional (20 de noviembre).