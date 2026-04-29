¿Es feriado el lunes 4 de mayo en Argentina 2026? Qué definió el gobierno de Javier Milei

Calendario de feriados.

Con la llegada de mayo de 2026, el interrogante sobre nuevos feriados vuelve a instalarse en la agenda cotidiana. En un contexto donde cada día libre se vuelve clave para el descanso o el turismo interno, la definición del Gobierno encabezado por Javier Milei genera expectativas, pero también malentendidos.

De acuerdo al calendario oficial de feriados 2026, no hay ningún asueto nacional previsto para el lunes 4 de mayo. Sin embargo, una serie de feriados locales en distintas provincias abre la puerta a un escenario particular: algunos argentinos sí podrán disfrutar de un fin de semana largo extendido, aunque no por decisión nacional.

No es feriado nacional: qué dice el calendario oficial 2026

El cronograma oficial confirma que el único feriado nacional cercano es el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajador. Luego, recién el lunes 25 de mayo —Día de la Revolución de Mayo— aparece como el siguiente asueto en todo el país.

Dónde sí habrá fin de semana largo el 4 de mayo

Si bien el lunes 4 no figura como feriado nacional, sí habrá descanso en localidades específicas. En San Carlos de Bariloche y Villa Maza, se establecieron feriados locales vinculados a aniversarios fundacionales.

En estos casos, el cese de actividades alcanza al sector público y puede extenderse al privado si los empleadores lo autorizan. Lo particular es que, al combinarse con el fin de semana del 1 de mayo, se configura un descanso de hasta cuatro días consecutivos para quienes residan en esas zonas.

Calendario de feriados.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que se mantienen en su fecha original sin importar el día de la semana en que caigan. Entre los principales de 2026 aparecen:

1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. 24 de marzo: Día de la Memoria.

Día de la Memoria. 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas. 1 de mayo: Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo: Revolución de Mayo.

Revolución de Mayo. 20 de junio: Día de la Bandera.

Día de la Bandera. 9 de julio: Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Los feriados trasladables tienen una fecha fija, pero pueden moverse al lunes anterior o siguiente (según el calendario oficial) para generar fines de semana largos. En 2026, los principales son:

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

Son días no laborables definidos por decreto para generar fines de semana largos y promover el turismo interno.