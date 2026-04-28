"Huevos con mermelada": la inentendible frase de Milei que se volvió viral

El presidente Javier Milei pronunció en la Fundación Libertad una frase inentendible que se volvió viral en las redes sociales. El jefe de Estado intentó explicar la crisis del consumo y el cierre de fábricas en la Argentina con un ejemplo, sin embargo la afirmación no se entendió y fue motivo de burlas en las redes sociales.

"Esto es IA", se preguntaron varios usuarios en las redes sociales para indagar acerca de la verosimilitud de la afirmación.

El Presidente habló en la cena anual de la Fundación Libertad y sostuvo: "Marzo mostró los peores números, pero en abril se empiezan a ver los primeros signos de recuperación"

Para el mandatario, quien recibió el premio Libertad 2026 de las manos de Alberto Benegas Lynch hijo, sus primeros dos años y medio de Gobierno demostraron que "las políticas liberales funcionan", pese a la innegable crisis económica que atraviesa el país y que ya se volvió patente en todas las encuestas y en el humor social de prácticamente todos los estamentos socio-económicos. Milei se peleó con todas las preocupaciones que las personas destacan en la calle: "El empleo no se está destruyendo", aseguró y también rechazó el dato real de que los salarios están perdiendo poder adquisitivo y puso como uno de los ejemplos que el único salario congelado es el suyo.

"Es muy deshonesto no incluir a los informales que representan más de la mitad de la fuerza de trabajo", aseguró, haciendo referencia a los trabajadores no registrados cuyos salarios sí aumentaron, según los números oficiales. De igual manera, el empleo informal y los monotributistas también crecieron en detrimento del trabajo en relación de dependencia. Pese a que el mandatario lo reivindicó, estas tendencias desnudan la precarización del mercado laboral, una realidad denunciada tanto por la oposición, como por el sindicalismo como por los movimientos sociales.

"Otra mentira, el consumo está en su peor momento", continuó Milei y sostuvo: "Chicos, cambió la forma en la que se vende". Criticó a quienes destacan el cierre masivo de locales comerciales -uno de los sectores más golpeados por la crisis económica- y argumentó que el derrumbe que se registra se debe solamente a que la gente "compra en Mercado Libre o Temu ahora".

Acompañado desde el público por el jefe de gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli, Milei no se quedó ahí. "Otra mentira, el tipo de cambio está muy atrasado", señaló y agregó: "Es el atraso cambiario más loco del mundo. Crecen las exportaciones." En este punto, describió que su Gobierno es el Gobierno de los tres 100.000: "100.000 millones de dólares que les devolvimos a los argentinos desde el fisco, 100.000 millones de dólares de exportaciones y 100.000 millones de dólares de RIGI." También reivindicó a su administración como "la que más reservas compró", pero nada dijo, sin embargo, sobre la salida masiva de dólares del Banco Central que hace que las reservas netas siguen siendo negativas.