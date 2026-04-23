Trabajadores despedidos y empresarios alertaron en Diputados sobre la crisis económica: "Lo estamos pasando mal"

Un profundo entramado de empresarios, trabajadores y despedidos que no distingue rubro ni región expuso durante este jueves en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Con datos, cifras e historias en primera persona dieron cuenta de las devastadoras consecuencias comerciales, económicas, sociales y personales del modelo libertario de Javier Milei.

"Por primera vez en el Congreso hay un diagnóstico amplio, federal y exhaustivo de lo que está pasando en Argentina, fue muy fuerte la impronta que le dieron los trabajadores y los empresarios. Reflejamos lo que está pasando con la economía. Estamos sumamente preocupados", analizó la presidenta de la comisión, la diputada Julia Strada, de Unión por la Patria (UP).

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A medida que iban avanzando los testimonios, las historias se volvían más conmovedoras. "La estamos pasando muy mal. No sabemos si estamos despedidos, si la empresa va a cerrar o si van a convocatoria. Los dueños se esconden, los depósitos están vacíos. En pandemia producimos un millón 200.000 litros de leche en Santa Fe", contó Pablo Brarda, empleado de Lácteos Verónica. "No nos responden, tenemos trabajadores que están a la deriva sin llevar sustento, un plato de comida a sus hijos. Los trabajadores somos los que movemos el país, necesitamos un trabajo digno con salario digno”, resumió.

"El país no puede estar importando basura industrial. Tardamos 20 años en construir una red de proveedores locales con mano de obra, capacitaciones, ingenieros y es inviable competir. No hay ninguna industria que se pueda defender, cómo podemos competir con productos que incumplen normativa y subfacturan", explicó ante un auditorio atónito el dueño de Peabody Dante Choi. Puso énfasis en la mala calidad, falta de controles y problemas para la seguridad que implican los productos electrónicos que se están importando indiscriminadamente. Señaló que no cumplen las normas IRAM que se les exigen a las fabricaciones locales.

"Venimos invirtiendo en innovación, diseño y calidad. Lanzamos productos, inventamos un termo eléctrico industrial en Argentina pero las certificaciones no existen en importados. Cuando investigamos no tienen certificación eléctrica y la calidad de los componentes son malísimos y atentan contra la seguridad de los consumidores. Pedimos que el estado cumpla con su rol y fiscalice", exigió.

El recorrido de la historia productiva en Argentina y la magnitud de la crisis en estos últimos dos años la puso en números el trabajador despedido Fernando de John Foos: "La empresa se fundó en los 80. En los 90 se producían 1000 pares diarios, en 2004 1600 y en 2023 llegamos a los 3600 pares. Pasamos por el macrismo, la pandemia y las crisis. En 2023 laburábamos con el objetivo de llegar a los 4000 diarios. La empresa tomó la decisión de hacer un mix con importación, se redujo a un turno solo de producción y hoy se presenta en concurso de acreedores. Hay despidos voluntarios que se pagan al 60%", describió.

Norma Morales de la UTEP añadió una dimensión más al entramado productivo, el de la economía popular. "Somos los nuevos despedidos. Somos 935.000 despedidos del programa Volver al Trabajo el 5 de abril", expresó sobre el fin de la política dictado por Capital Humano. "No venimos por 78.000 pesos, venimos por ese piso de derechos que viene a sostener la dignidad”, exclamó. Hablaron también referentes sindicales de la actividad metalúrgica, empresarios textiles, pymes del conurbano, los de Fate, entre otros.

El cruce con legisladores libertarios

Al finalizar las exposiciones los diputados de La Libertad Avanza (LLA) se cruzaron con los despedidos. "Entiendo lo duro de tu situación pero en 2023 vos tenías trabajo pero había 60% de niños pobres y el país estaba cerrado al mundo. No sé si esos datos los podés entender", le señaló el libertario Diego Hartfield al empleado de Tierra del Fuego Pablo Sigot. "¿Qué empleo están generando? Río Grande está muerto. Soy trabajador y este Gobierno nos está destruyendo. Esto le tenés que comunicar al presidente. Queremos trabajar, quiero cobrar mi sueldo y darle eso a mis hijos. Hace 4 meses que yo y 140 compañeros no cobramos. Reconviértanse nos dicen ¿Voy a ser Uber? Está lleno de Uber. Nunca tuve deudas en mi vida, siempre pagando y hoy tengo deudas y no se qué hacer. Dieciocho años laburando y cómodamente dicen ahí que hay que esperar. Sus tiempos no son los de los trabajadores", contestó el fueguino con lágrimas en los ojos. Su testimonio generó la adhesión del público que acompañaba las distintas delegaciones fabriles.

"Acá hay un debate entre los que hablan con un manual y quienes lo hacen desde la realidad cotidiana”, puso paños fríos la diputada justicialista Kelly Olmos. "El desarrollo nacional necesita todos los sectores, no es industria vs campo ni sector energía vs trabajadores. Queremos un proyecto de desarrollo nacional, no nos alcanza con uno de saqueo que ustedes están diseñando", le señaló al oficialismo.

"Se está hambreando al pueblo para agrandar los bolsillos de sectores que no generan empleo. Hoy la Argentina vive un drama", concluyó Hugo Yasky tras escuchar a los más de 17 expositores. Ante El Destape Julia Strada consideró que el Congreso tiene herramientas para actuar frente a este escenario, principalmente para frenar el aluvión importador. "Se puede legislar para frenar la apertura indiscriminada importadora, revertir la falta de certificaciones IRAM, frenar la llegada de ropa usada", señaló como hoja de ruta a seguir.