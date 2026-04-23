Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: peligra la seguridad aérea por falta de pronósticos y alertas tempranas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será escenario este viernes de un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en rechazo al intento de 240 despidos en el organismo. La medida incluirá un “apagón informático” que afectará directamente la emisión de pronósticos y alertas tempranas.

La protesta se da en un contexto de fuerte tensión con el Gobierno nacional, que impulsa un recorte del 30% del personal civil del organismo. Según los gremios, esta decisión implica un vaciamiento de un área clave para la seguridad aérea, marítima y agropecuaria. “Los aviones no van a poder volar. Y si intentan hacerlo, estará comprometida la seguridad de todas las operaciones”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, al remarcar la gravedad de la situación.

El dirigente explicó que los protocolos internacionales exigen que todo plan de vuelo contenga un informe meteorológico. “El Servicio cuenta con menor cantidad de personal aún que la planta óptima definida por las propias autoridades del Gobierno”, agregó. La medida de fuerza también impactará en la navegación marítima y fluvial, así como en el sector agropecuario, que quedará sin acceso a alertas tempranas sobre fenómenos climáticos severos.

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Aguiar fue categórico: “Vamos a resistir el intento de vaciamiento de este servicio. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso perjudicará de manera directa a toda la población”.

La importancia de SMN

El gremio sostiene que las alertas tempranas emitidas por el SMN permitieron salvar decenas de miles de vidas en situaciones de tormentas, inundaciones y otros eventos extremos. Por eso, consideran que el recorte es “un ataque directo a la seguridad pública”. “No existen argumentos sólidos que permitan sostener la avanzada del Gobierno sobre el Servicio Meteorológico”, afirmó Aguiar, quien responsabilizó al Ejecutivo por los inconvenientes que genere la medida de fuerza.

El plan oficial prevé cesantear a 130 trabajadores de las estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país y a 110 de la sede central. Esto implicaría el cierre de 40 estaciones y la pérdida de información meteorológica irrecuperable. Los especialistas advierten que la reducción del personal afectará la capacidad de respuesta ante fenómenos severos, lo que incrementa el riesgo para la población y para sectores estratégicos como la aviación civil y la producción agropecuaria.

Además, la reducción del plan de labor de las estaciones impedirá realizar mediciones las 24 horas del día. “El daño de esta decisión es irreversible para la información ambiental”, señalaron desde ATE. Entre las consecuencias se enumeran la pérdida de calidad en los pronósticos, la disminución en la precisión de las alertas meteorológicas y la falta de recursos humanos para sostener los servicios básicos. Desde la llegada de la administración libertaria, el SMN ya cuenta con 200 empleados menos que la dotación óptima. Según una auditoría realizada durante la gestión de Mauricio Macri, el organismo debería tener 1156 trabajadores, pero actualmente cuenta con 980.

El Gobierno pretende reducir esa cifra a 740, lo que para los gremios representa un vaciamiento sin precedentes. “La sociedad está de nuestro lado y vamos a resistir este nuevo ataque”, concluyó Aguiar.