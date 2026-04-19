Los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comienzan a generar preocupación por su impacto en distintas provincias. En el caso de Santa Cruz, la situación también tiene consecuencias concretas. La delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el organismo, Carolina González, confirmó que hay al menos cuatro localidades afectadas por desvinculaciones: Gobernador Gregores, Puerto Deseado, Puerto San Julián y Puerto Santa Cruz.

En esta primera etapa, a nivel nacional fueron desvinculados 140 trabajadores y se prevé que otros 100 queden en la calle antes de octubre por decisión del presidente Javier Milei. Gran parte de los despedidos son observadores meteorológicos del interior del país, encargados de relevar datos esenciales como temperatura, presión y humedad.

El SMN cumple un rol central como proveedor exclusivo de información aeronáutica en el país, una función clave para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. Sin reportes meteorológicos actualizados en tiempo real, cada despegue y aterrizaje quedaría expuesto a condiciones imprevisibles, lo que sumiría la actividad en una verdadera incertidumbre climática.

En declaraciones para el medio Ahora Calafate, González aseguró que "no va a cerrar ninguna estación" en la provincia que gobierna Claudio Vidal, pero sí quedarán "con poco personal". Y advirtió: "Si se saca gente, van a faltar datos".

Además, advirtió que la Patagonia presenta déficit de cobertura metereológica, por lo que la reducción de personal agrava un problema preexistente. "Falta gente y faltan estaciones. Toda la Patagonia está bastante descubierta".

En tanto, la delegada de ATE remarcó que el SMN no solo brinda datos básicos, sino que cumple un rol clave en la seguridad aérea, prvención de incendios, monitoreo ambiental, actividad productiva y estudios climáticos. "Hacemos muchísimo más que dar el pronóstico. Es información importante para todo el país", señaló.

Paro de ATE por los despidos en el SMN

ATE lanzó un nuevo paro nacional para el próximo viernes 24 de abril, una medida que va en consonancia con el desguace que atraviesa el organismo desde el inicio de la gestión libertaria.

En ese contexto, el gremio de los trabajadores estatales comunicó que se realizará un cese de actividades entre las 5 y las 12 horas a fin de exigir la reincorporación de los despedidos.

“El ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei pone en riesgo el funcionamiento de más de 40 estaciones en distintas provincias”, advirtieron. A su vez, señalaron que el recorte podría ampliarse hasta 260 cesantías, lo que representaría más del 30% del personal del SMN.

De esta manera, el “apagón tecnológico”, como se denominó a la medida de fuerza, podría ocasionar suspensiones y hasta cancelaciones de vuelos, así como de otros servicios, por los riesgos en la seguridad y la salud que implicaría no contar con información meteorológica.