Con una exitosa convocatoria, nadadores llevaron adelante el primer encuentro de Postas Formoseñas: los detalles

La piscina olímpica cubierta y climatizada del Centro de Educación Física N° 1 fue escenario del primer Encuentro de Postas Formoseñas, una propuesta organizada por la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria junto con la Asociación Civil Formoseña de Deportes Acuáticos, que reunió a cerca de 300 nadadores de distintos clubes de la ciudad de Formosa.

La jornada se desarrolló el sábado 30 de mayo en el moderno complejo deportivo ubicado sobre la avenida Napoleón Uriburu y convocó a deportistas, entrenadores y familias que acompañaron las competencias disputadas en modalidad de postas mixtas y por equipos.

Del certamen formaron parte representantes de la Asociación de Salvamento Acuático y Afines (ASAAF), Natalú, Oasis, Contadores, Itatí, Mojarrita, JR Team y Náutico, quienes compitieron en tres categorías diferentes.

Participación de clubes y definición de campeones

En la división de 8 a 12 años, el primer puesto quedó en manos del equipo de Náutico. En tanto, Natalú se consagró campeón tanto en la categoría de 13 a 18 años como en la categoría Mayores, lo que se consolida como uno de los grandes protagonistas de la jornada.

La actividad ofreció una modalidad diferente a las competencias tradicionales y permitió que numerosos jóvenes nadadores pudieran poner a prueba su preparación en un ámbito competitivo. Durante el encuentro, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, destacó el trabajo conjunto que hizo posible la organización del evento y valoró la importante convocatoria alcanzada.

"Hubo casi 300 deportistas solamente de Formosa", resaltó el funcionario, quien consideró que la cifra refleja el crecimiento que experimenta disciplina a partir de la infraestructura deportiva disponible en la provincia.

Asimismo, sostuvo que el objetivo es ampliar la base de practicantes para potenciar el desarrollo de la natación formoseña y generar mejores resultados deportivos en el futuro. “Es una oportunidad para que los nadadores, que ya practican allí, compitan”, señaló Romay al referirse a la importancia de generar espacios de competencia para los atletas locales.

Una infraestructura que impulsa el crecimiento deportivo

El titular de Deportes remarcó que contar con una piscina olímpica permite ofrecer mayores posibilidades de entrenamiento y competencia para los deportistas formoseños. Además, destacó que la provincia logró posicionarse como una referencia regional gracias a una infraestructura que habilita la realización de competencias de alcance regional, nacional e incluso internacional.

En ese contexto, también mencionó el aporte de los Juegos Evita Formoseños como una herramienta que contribuye al crecimiento de la disciplina y al surgimiento de nuevos talentos. Romay consideró que los resultados deportivos son consecuencia de procesos sostenidos en el tiempo y afirmó que la consolidación de este tipo de espacios permitirá que la natación provincial continúe con el fortalecimiento de su desarrollo en los próximos años.