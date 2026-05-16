Con 40 disciplinas, Formosa puso en marcha una nueva edición de los Juegos Evita Formoseños

Con el objetivo de promover la inclusión a través del deporte, el Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación Comunitaria, realizó el lanzamiento oficial de los Juegos Evita Formoseños 2026.

El acto se realizó en el Microestadio de Hockey de la ciudad de Formosa, con la participación de atletas provenientes de todo el territorio provincial, acompañados por dirigentes de federaciones y asociaciones.

Al inicio se presentaron las 40 disciplinas deportivas que formarán parte de esta edición, divididas en categorías femeninas y masculinas y las del deporte adaptado. Seguidamente se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno Marcha a Formosa a los sones de la Banda de la Policía de Formosa.

Al dirigirse a los presentes, el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria, Mario Romay, subrayó el valor de llevar adelante “la tercera edición de esta competencia íntegramente provincial”, una iniciativa que, recordó, “fue asegurada por el gobernador Gildo Insfrán hace dos años en Pozo del Tigre, tras la decisión del Gobierno nacional de retirar su acompañamiento”.

“La idea de hacer este lanzamiento en el Microestadio de Hockey tiene el sentido de poder mostrar lo que somos capaces los formoseños a través del Modelo Formoseño y de la conducción del gobernador Insfrán”, subrayó el funcionario.

En ese sentido, contrastó la realidad local con el contexto nacional, señalando que “a pesar de estar viviendo momentos políticos y económicos complicados en la Argentina, desde Formosa se demuestra que es posible, a través de la unidad y de la solidaridad, seguir creando estos espacios”.

Romay remarcó que la política deportiva impulsada por el Gobierno provincial continúa sosteniéndose y creciendo, aun en un contexto económico complejo, y aseguró: "Somos una provincia con más de 20 años de déficit cero con toda la gente y nuestros deportistas adentro y con un Estado presente para acompañarlos”.

El titular de la cartera deportiva reiteró que la competencia es totalmente libre y gratuita, abarcando categorías que van desde niños y niñas de 12 años hasta adultos mayores de más de 60 años.

“Los juegos son participativos, formativos y también competitivos, pero para el Gobierno provincial lo principal es que, a través de los valores que promueve el deporte, sigamos formando buenas personas”, enfatizó el funcionario.

El deporte como una política pública

A su turno, Mauricio Arias, campeón de la última edición de los Juegos Evita Formoseños en natación y triatlón, destacó el crecimiento que logró en su carrera deportiva tras obtener importantes títulos y confirmó que en julio representará a la Argentina en la “X-Waters 2026”, considerada una de las competencias internacionales de aguas abiertas más exigentes del mundo, que se disputará en Rusia.

“Llevar nuestra bandera a un espacio de aguas frías frente a atletas de todo el mundo es un orgullo enorme, pero también una responsabilidad que asumo con compromiso y respeto. Cada brazada que doy fuera del país es el resultado del trabajo que comenzó en competencias como estas”, expresó Arias.

El deportista, además, agradeció “a las autoridades deportivas por sostener y fortalecer estos espacios”, considerando que “el deporte es una política pública de transformación real”.

Para finalizar, instó a los competidores a “disfrutar el proceso”, porque “las medallas pueden ser de oro, plata y bronce, pero el verdadero premio es la mentalidad que construyen aquí. El deporte enseña resiliencia, respeto, trabajo en equipo y liderazgo”.