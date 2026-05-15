Las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 2,6% en junio

El dato de inflación de abril difundido por el INDEC estableció el aumento que aplicará en junio la ANSES sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una suba mensual del 2,6%, porcentaje que se trasladará a los haberes previsionales de acuerdo con el esquema de movilidad vigente. Con ese incremento, el mes que viene los jubilados también recibirán el aguinaldo junto al haber.

El mecanismo, implementado mediante el Decreto 274/2024, toma como referencia la inflación registrada dos meses antes y busca reducir el desfase histórico entre la evolución de los ingresos previsionales y el avance de los precios.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá en junio a $ 403.320,39. En el caso de quienes perciben el bono complementario, el ingreso total llegará a $ 475.142,62. El ajuste coincide además con la primera desaceleración mensual del IPC en diez meses.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $ 322.655,23, mientras que con bono alcanzará los $ 394.478,23. Las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos también recibirán el mismo incremento porcentual.

El esquema de movilidad mensual continuará aplicándose durante 2026 y mantendrá las actualizaciones atadas exclusivamente a la inflación de dos meses previos. Según los últimos datos oficiales, la inflación interanual se ubicó en 32,4%, mientras que el acumulado anual alcanzó el 12,3%.

Montos actualizados para junio de 2026

Jubilación mínima: $ 403.320,39

Jubilación mínima con bono: $ 475.142,62

PUAM: $ 322.655,23

PUAM con bono: $ 394.478,23

Pensiones no contributivas: $ 282.338,51

Pensiones no contributivas con bono: $ 354.181,51

Pensión Madre de 7 Hijos: $ 403.320,39

Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $ 475.142,62

AUH: $ 144.937,56

AUH por discapacidad: $ 471.904,34

En los próximos días, la ANSES dará a conocer el calendario de pagos correspondiente a junio, organizado según la terminación del DNI. Habitualmente, las jubilaciones y pensiones mínimas se pagan durante la segunda semana del mes, mientras que el resto de las prestaciones se acredita en la tercera. Actualmente, el organismo liquida los haberes de abril, que ya incluyen el ajuste calculado sobre la inflación de febrero.

De cuánto será el cobro de la jubilación con bono y aguinaldo

La ANSES oficializó el cronograma de pago del aguinaldo correspondiente a junio de 2026 para jubilados, pensionados, beneficiarios de la PUAM y titulares de Pensiones No Contributivas.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará automáticamente junto con el haber mensual, como ocurre habitualmente, por lo que no será necesario realizar trámites adicionales ni gestiones presenciales para cobrarlo. La acreditación en una misma fecha apunta a agilizar el acceso a los fondos y reducir la concurrencia en entidades bancarias y cajeros.

El aguinaldo representa el 50% del mejor ingreso mensual percibido entre enero y junio de 2026. Para definir el monto, la ANSES considera los incrementos por movilidad jubilatoria aplicados durante el semestre. Por ese motivo, el valor final del SAC varía según el tipo de prestación y los aumentos que haya recibido cada beneficiario en ese período.

Si se suma el haber previsto, el bono congelado de 70 mil pesos y el aguinaldo, un jubilado de la mínima percibirá $ 674.980,58.