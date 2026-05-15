Portero mexicano Ochoa disfruta última etapa con selección, pelea por un lugar en convocatoria para su sexto Mundial

El ​experimentado portero Guillermo Ochoa disfruta su última etapa con la selección de México mientras pelea por ganarse un lugar en la convocatoria final para asistir ‌a su sexto Mundial consecutivo.

El portero ‌de 40 años, quien el martes fue incluido en la prelista de 55 jugadores que México mandó a la FIFA, busca ir a su sexto Mundial tras participar en los de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. En las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente y no jugó ningún partido.

"Ya estoy aquí, en esta recta final y tratando de luchar porque, como todos mis compañeros, todos queremos estar ​en el 11 titular el ⁠día 11. Estoy ilusionado y disfrutando que es lo más importante, porque sin ‌duda es mi última etapa aquí", dijo el viernes Ochoa a ⁠periodistas.

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"Cuando me aventé y decidí que iba a ⁠buscar este Mundial, que todavía no estoy, que falta estar ahí en la lista final, y espero estar ahí; sabía que era complicado porque nadie lo ha hecho (asistir a ⁠sexto Mundial seguido), entonces vas luchando contra cosas deportivas y también contra ​cosas de la naturaleza, como es la edad. Me siento ‌fuerte física y mentalmente, con ganas de estar ‌en otro Mundial porque sé que puedo seguir aportando dentro de la ⁠cancha", agregó.

Ochoa, quien juega en el Limassol de Chipre, se unió el martes a los jugadores de la liga mexicana que fueron convocados por Javier Aguirre y que ya se encuentran concentrados. El "Vasco" Aguirre tiene que dar a conocer la convocatoria final ​de 26 jugadores ‌a más tardar el 1 de junio.

"Siempre va a existir polémica porque siempre va a faltar alguien y siempre va a sobrar alguien, así pasa en cualquier convocatoria de cualquier selección del mundo. Acá lo importante es sumar, porque la selección necesita que estemos unidos, y más jugando ⁠un Mundial en nuestro país", apuntó Ochoa.

En la Copa del Mundo, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la selección mexicana se enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural el 11 de junio en actividad del Grupo A que completan Corea del Sur y República Checa.

Tras enfrentar a Sudáfrica, México jugará ante Corea del Sur el 18 de junio, y cerrará la fase de grupos ante República Checa el 24 de junio.

Antes de ‌su debut mundialista, el "Tri" -como llaman los mexicanos a su selección- jugará ante Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 de mayo y Serbia el 4 de junio.

"Lo he dado todo y voy a seguir dándolo todo, el día de mañana me puedo ir muy tranquilo y con la frente en alto porque siempre busqué dejar la bandera ‌de mi país en lo más alto posible vistiendo la playera de la selección", señaló el portero que inició su carrera en 2004 con América de su país, donde fue campeón ‌en el torneo Clausura ⁠2005.

En 2011 pasó al Ajaccio de Francia, tres años después llegó al Málaga de España, de donde fue cedido en préstamo al ​Granada en 2016. Un año después pasó al Standard de Lieja de Bélgica.

Posteriormente jugó en una segunda etapa con las "Águilas" del América (2019-2022). Volvió a Europa para militar con el Salernitana de Italia, y en 2024 pasó al AVS de Portugal.

Con información de Reuters