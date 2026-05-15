Zoom óptico vs Zoom digital: principales diferencias

No todos los sistemas de acercamiento funcionan igual.

El zoom se convirtió en una de las funciones más importantes de las cámaras de los celulares, especialmente para quienes buscan sacar fotos a larga distancia sin perder calidad. Sin embargo, no todos los sistemas de acercamiento funcionan igual: el zoom óptico y el zoom digital ofrecen resultados muy distintos y entender sus diferencias puede ser clave antes de elegir un smartphone.

Mientras el zoom óptico utiliza componentes físicos de la cámara para acercar la imagen de forma real, el zoom digital recurre al software para ampliar una parte de la foto ya capturada. Esto impacta directamente en la nitidez y en la calidad final de las imágenes, sobre todo cuando se utilizan niveles altos de aumento.

Qué es el zoom óptico y para qué sirve

El zoom óptico modifica la distancia focal del lente mediante hardware, lo que permite acercar objetos lejanos sin perder definición. Gracias a este sistema, la cámara mantiene los detalles y evita el efecto borroso que suele aparecer en otros tipos de ampliación.

Este tipo de zoom es muy valorado por fotógrafos y creadores de contenido porque ofrece imágenes más fieles, incluso en situaciones complejas o con altos niveles de acercamiento. También brinda una experiencia más flexible para capturar paisajes, recitales, eventos deportivos o retratos a distancia.

En los celulares más avanzados, el zoom óptico suele combinarse con lentes periscópicas, capaces de alcanzar entre 3x y 10x de aumento sin degradar la imagen. Algunos fabricantes incluso integran sistemas híbridos con inteligencia artificial para extender todavía más el alcance.

Cómo funciona el zoom digital

A diferencia del óptico, el zoom digital no mueve lentes ni cambia físicamente la captura. Lo que hace es recortar la parte central de la imagen y ampliarla mediante algoritmos de software.

El problema de este método es que, al ampliar artificialmente la foto, se pierde información visual. Como resultado, las imágenes pueden verse pixeladas, con menos detalle y mayor ruido, especialmente cuando el usuario fuerza demasiado el acercamiento.

Aun así, el zoom digital sigue siendo muy utilizado porque no requiere componentes extra dentro del teléfono. Esto permite fabricar celulares más delgados y económicos, algo habitual en equipos de gama media y de entrada.

El zoom óptico es la mejor opción para tener mayor calidad fotográfica.

Qué conviene elegir

Según especialistas y fabricantes, el zoom óptico sigue siendo la mejor alternativa para quienes priorizan calidad fotográfica. El zoom digital puede servir en situaciones puntuales, pero no logra mantener la misma fidelidad de imagen.

Por eso, al momento de comprar un celular, conviene revisar no solo la cantidad de megapíxeles, sino también si incorpora teleobjetivo o zoom óptico real. Esa característica puede marcar una gran diferencia en el resultado final de las fotos y videos.