Quién va al Mundial: los 14 jugadores del fútbol argentino en la prelista de Paraguay

Una extensa lista que se compone de arqueros, defensores y delanteros del fútbol argentino

Las selecciones que formarán parte del Mundial comenzaron a definir los jugadores que serán convocados para disputar los tres partidos de la fase de grupos y soñar con llegar lo más lejos posible. En el caso de Paraguay, se desprende que Gustavo Alfaro confeccionó una nómina preliminar con la presencia de 14 profesionales que en la actualidad se desempeñan en el fútbol argentino.

Hay que recordar que la FIFA entregó dos plazos para presentar las listas. El primero de 55 nombres es hasta el 11 de mayo, mientras que el corte definitivo se extendió hasta los primeros días de junio. Es importante que la primera instancia sea respetada porque permite reemplazar a un jugador de manera más rápida y sencilla en caso de que en el campeonato se registre una baja inesperada.

En lo que respecta a la Asociación Paraguaya de Fútbol, Gustavo Alfaro decidió anotar en la nómina extensa los apellidos de los siguientes jugadores: Orlando Gill (San Lorenzo) y Juan Espínola (Barracas Central) para los arqueros. Mientras que los defensores son Alcides Benítez (Belgrano), Alexandro Maidana (Talleres), Agustín Sández (Rosario Central), Saúl Salcedo (Newell’s), José Canale (Lanús) y Ronaldo Dejesús (Lanús).

En tanto que en la zona de ataque aparecen los servicios de Ángel Romero (Boca Juniors), Óscar Romero (Huracán), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Ronaldo Martínez (Talleres) y Adam Bareiro (Boca Juniors). Lo particular de la nómina es que no hay mediocampistas porque en ella se decidió buscar jugadores de ligas de Brasil, Chile, México, España, Ecuador y hasta la MLS.

Por otro lado, la lista presentada puede que tenga en duda la presencia de un jugador en caso de que sea convocado. Esto es producto de que Adam Bareiro frente a Huracán no pudo completar el encuentro por una molestia muscular que con el paso de las horas se terminó de consolidar en un doble desgarro. El parte expone un mes de recuperación para que vuelva a sumar minutos de manera oficial. Los tiempos son extremadamente cortos y su citación podría llegar a peligrar.

“El entrenador tiene definida la lista de 55 reservados y espera la fecha para anunciar a los 26 convocados. En medio, los apuntados están culminando sus respectivas competencias”, expresan desde ABC Paraguay sobre el momento en el que se sabrá la verdad en relación a los elegidos para disputar los duelos ante Estados Unidos, Turquía y Australia. Todos en la ciudad de Los Ángeles.

Se fue de River y lo convocó

En el mercado de pases de verano, los rumores mencionaban que Matías Galarza había recibido la indicación de marcharse de River con el fin de mejorar su presente deportivo y ganarse alguna chance de ser convocado a la selección. El paso de los meses expone que Gustavo Alfaro lo incluyó dentro de la nómina que presentó de manera provisoria sobre los jugadores que considera.

"El nivel de exigencia del público de River es muy alto, y de pronto a Mati le hicieron sentir personalmente, no sé por qué, el rigor de ese tipo de cosas. La verdad, que yo le dije: 'Mirá, Mati, que estás en la Selección de Paraguay. Y en la Selección de Paraguay, para mí vos sos un valor agregado'. En la selección siempre rindió, desde su debut con Bolivia hasta hoy", expresó el entrenador argentino hace un tiempo sobre el volante que había sido contratado por Marcelo Gallardo.