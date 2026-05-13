De Paul definió su futuro post Mundial 2026 y Racing sueña: "Decisión tomada"

De Paul definió su futuro post Mundial 2026 y Racing se ilusiona.

Rodrigo De Paul se prepara para jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina y, mientras tanto, define su futuro a nivel clubes. Con un contrato vigente hasta diciembre del 2029 en Inter Miami de Estados Unidos, el mediocampista de 31 años cumple el gran sueño de jugar a nivel clubes con su amigo Lionel Messi. Al mismo tiempo, Racing se ilusiona con tenerlo, en lo que sería su tercer ciclo con la camiseta del club que lo vio nacer.

De acuerdo con la información de Tomás Dávila, cronista que cubre la actualidad de la "Academia" en ESPN por la televisión, el "Motorcito" determinó seguir jugando con Messi en Inter Miami hasta que "Leo" se retire en diciembre del 2028. El vínculo del astro rosarino con "Las Garzas" se extiende hasta que tenga 41 años y medio, cuando todo indica que le pondrá fin a su extraordinaria carrera profesional.

Si bien el contrato de De Paul con Inter Miami es hasta finales del 2029, el volante podría marcharse un año antes si es que "Leo" se retira en diciembre del 2028. En ese momento, con 34 años y medio, "Rodri" volvería a Racing. De hecho, Dávila comunicó en el noticiero SportsCenter que "la decisión está tomada" por parte del futbolista para regresar a la "Academia" a disputar sus últimas temporadas como futbolista.

En diversas ocasiones, tanto durante la presidencia de Víctor Blanco como en el mandato actual de Diego Milito, el jugador de la Selección Argentina visitó el "Cilindro" de Avellaneda para hacer un guiño acerca de su futuro retorno. Incluso, posó junto a sus dos hijos en el estadio y realizó numerosas publicaciones en sus redes sociales con los colores del equipo que lo formó y del que es hincha. De Paul fue compañero del "Príncipe" y de Sebastián Saja, actual director deportivo, cuando pegó la vuelta allá por inicios del 2016 para jugar seis meses la Copa Libertadores. Desde todas las partes, reconocieron que tienen un contacto fluido a la distancia.

Cuando lo consultaron al respecto, igualmente, prefirió poner paños fríos: "No puedo decir hoy si voy a volver, es la realidad. A veces uno dice una cosa y después pasa otra, no quiero generar falsas expectativas. Pero sí, la idea es volver en algún momento, no sé cuándo". Lo concreto es que el oriundo de Sarandí también visitó el predio Tita Mattiussi, donde surgió en las divisiones inferiores, y hasta charló entre risas con Gustavo Costas. "Ya le dije que tiene que volver sí o sí, sino lo mato...", bromeó el entrenador de la Primera división en el 2025.

De Paul definió su futuro post Mundial 2026 y Racing se ilusiona (foto: Racing).

Las estadísticas de De Paul en Racing