Inflación en el NEA: el INDEC reveló cuáles fueron los rubros con mayores incrementos de precios durante abril

Este jueves 14 de abril, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) presentó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a abril de 2026, revelando que la región del noreste (compuesta por Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco)//(integrada por La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero) registró una inflación del 2,7%, por encima del 2,6% a nivel nacional.

Dentro de este contexto, los rubros más afectados fueron los de Transporte (5,6%), Comunicación (4,5%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Por otra parte, los rubros de menor aumento en el NOA fueron los de Educación (1,4%), Restaurantes y hoteles (1,6%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,7%).

Con respecto al acumulado en la región desde abril de 2025, el informe del INDEC indicó que la inflación más alta estuvo en los rubros de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (56,4%), Restaurantes y hoteles (44,0%) y Educación (41,6%).

Asimismo, los rubros que menor variación de precios tuvieron fueron Prendas de vestir y calzado (15,8%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (16,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (22,6%).

En cuanto a los alimentos, los dos más afectados fueron Leche, productos lácteos y huevos (3,5%) y Aceite , grasas y manteca (3,2%). En tanto, los que menos variación de precios tuvieron fueron Frutas (-1,2%) y Carnes y derivados (2,2%).

Cómo fue la inflación nacional

La inflación de abril fue de 2,6%, con una leve desaceleración respecto del marzo previo y luego de que se encadenara diez meses seguidos al alza. De acuerdo con el INDEC, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 12,4%, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo 2026, mientras que la suba interanual escaló a 32,4%.

El ritmo de IPC mostró una baja respecto de los meses anteriores, aunque el acumulado del año ya alcanzó el 12,3%. Transporte, educación y tarifas volvieron a ubicarse entre los rubros con mayores aumentos, mientras alimentos moderó parcialmente su avance. La inflación de abril mostró una desaceleración respecto de los registros más elevados de los primeros meses del año, pero el dato todavía permanece en niveles altos para una economía que continúa atravesada por aumentos de tarifas, combustibles y servicios básicos.

Si bien el Gobierno volvió a destacar la reducción del ritmo inflacionario como uno de los principales logros de su programa económico, el dato de abril volvió a reflejar que la desaceleración convive con fuertes aumentos en sectores sensibles del consumo cotidiano. Transporte, educación, tarifas y comunicación quedaron entre los rubros que más subieron durante el mes, en un contexto donde el peso de los servicios regulados continúa presionando sobre los ingresos de los hogares.

El informe oficial señaló que “los precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad”. En segundo lugar se ubicó el IPC núcleo, con un avance de 2,3%, impulsado principalmente por “Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar”. La división de mayor aumento en abril fue Transporte, con una suba de 4,4% “como consecuencia del aumento en combustibles”. Detrás apareció Educación, que avanzó 4,2%, mientras que Comunicación trepó 4,1% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,5%.