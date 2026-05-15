Los Pericos, 40 años "inmortales": cápsula del tiempo y fiesta en el Gran Rex.

En la sala de ensayo histórica de Los Pericos en el barrio de Núñez, el tiempo parece tener otra lógica. Las paredes respiran historia, pero también presente. Entre risas, anécdotas y una energía intacta, la banda celebra cuatro décadas de carrera con Inmortal, un disco que no solo mira hacia atrás, sino que proyecta hacia adelante.

“Es una cifra muy fuerte, redonda y grande”, dicen apenas empieza la extensa charla que brindaron con El Destape y en donde hicieron un amplio recorrido por su carrera. “Hace 40 años que nos conocemos. No lo puedo creer”. No es solo la duración lo que impacta, sino la continuidad. “No es solamente una carrera larga, extensa y fuerte, sino también ininterrumpida. Nunca paramos. No podemos parar, creo que es una cuestión de vicio que tenemos con ser Pericos y no querer parar nunca”.

La escena se repite en cada show, hay generaciones cruzadas, canciones que atraviesan el tiempo. “Vos vas a tocar y hay gente de nuestra edad, de tu edad, y chicos que no habían nacido cuando hacíamos Jamaica Reggae o los temas de Che Nena”, cuentan. “Las canciones nos van a sobrepasar. Van a seguir estando. Ese es un poco el mensaje del disco”.

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Los Pericos presentan Inmortal, su regreso al estudio tras 9 años sin material inédito

Después de nueve años sin editar material inédito, el regreso con Inmortal no fue inmediato ni forzado. “No es que no componíamos, sino que no teníamos las 10 canciones que nos representaban”, explican. “Hasta que no tuvimos esas 10 que realmente mostraban esta foto musical del grupo, no quisimos sacar el disco. Y este disco nos representa a full”.

El proceso fue fragmentado, atravesado por la pandemia y otros proyectos. “Algunas canciones eran pre pandemia, otras se terminaron en pandemia. En el medio hicimos Viva Pericos. Y después retomamos intensamente para darle forma final durante 2025”.

Pero Inmortal no es solo un álbum, es también es una idea. Una narrativa que se materializa en una cápsula del tiempo. Literal. “Decidimos darle una entidad física al concepto de inmortalidad”, cuentan mientras muestran el objeto. “Hicimos 10 baúles chiquitos, cada uno con 10 objetos que representan una canción del disco”.

La propuesta es tan poética como delirante, van a enterrar las 10 cajas en distintos lugares y esperar. “La idea es que de acá a 50 años alguien los encuentre”, dicen entre risas. “Yo siempre hago el chiste de que va a venir Mirtha a ver…”. Cada objeto dialoga con una canción: “Hay un caleidoscopio para Corazón de Cristal, algo que representa el tiempo para Corre, referencias al Día de Muertos… todo el álbum está traducido en objetos”.

En esa búsqueda de inmortalidad aparece inevitablemente la pregunta por la tecnología y el futuro. Hologramas, inteligencia artificial, shows sin presencia física. “No sabemos hacia dónde va la música”, reflexionan. “Nosotros empezamos con cassette, después CD, ahora plataformas… lo importante es la canción. Que sea inmortal”. Y no descartan nada: “Si el día de mañana hay un holograma nuestro y la gente nos quiere ver, bienvenido sea”.

Aunque también hay lugar para el humor y la resistencia: “Que lo hagan así yo no voy a laburar y ponen una imagen mía cantando”, dispara Juanchi Baleirón entre carcajadas.

Qué pasa con el presente del reggae

En paralelo, aparece una preocupación más amplia: el presente del reggae. En una escena donde el rock vuelve a tomar impulso con nuevas bandas jóvenes, el género que los vio nacer parece no renovarse al mismo ritmo. “Quizás saturó un poco en su momento”, analizan. “No es culpa de nadie, pero se transformó en algo que estaba muy en onda y después hubo una baja del consumo por gente que no es reguera”.

Aun así, destacan la resistencia del núcleo duro: “Los regueros están ahí, se mantienen. Hay artistas increíbles”. El problema, dicen, es más global que local. “En el mundo el reggae no encontró la vuelta de reinventarse”. Y recuerdan una bisagra histórica: “Nosotros vivimos en Jamaica en el ‘93 la evolución del dancehall, que fue la última gran renovación. De ahí viene el reggaetón”.

Los Pericos presentarán su nuevo disco "Inmortal" el 22 de octubre en el Gran Rex.

Mientras tanto, ellos siguen en movimiento. Giras, shows y un nuevo ritual en puerta con la presentación oficial de Inmortal en el Teatro Gran Rex. “El 22 de octubre vamos a hacer la presentación oficial”, anuncian. “Antes vamos a estar en Mendoza, Junín, Colombia, México… y otras fechas por todo el país”.

El show promete ser una celebración total. “Van a convivir las canciones nuevas con los clásicos. Siempre hacemos shows largos, de dos horas y media, 30 y pico de temas”. Y agregan: “Hay clásicos, lados B que el fan viejo agradece y todos los temas del disco nuevo. Es como un unboxing en vivo”.

Antes de despedirse, la conversación gira hacia otro escenario, el de las redes sociales. En particular, el costado más hostil. “Es difícil porque terminás perdiendo siempre”, admite Juanchi Baleirón. “Siempre va a venir un boludo a boludearte”.

La autocrítica también aparece: “Mis compañeros me cagaron a pedo porque estaba demasiado verborrágico y peleador en Twitter”. Con el tiempo, aprendió a bajar un cambio: “Tenés que hacer un uso sano de las redes, aprender a bloquear trolls, bots, boludos… manejarte con cautela y sensatez”.

Cuarenta años después, Los Pericos no solo siguen activos, sino que siguen pensando, discutiendo, reinventándose. Y, sobre todo, siguen creyendo en lo mismo. “Lo importante es la canción. Que sea inmortal”.