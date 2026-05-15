No es rubio, pero te ilumina la cara totalmente: el color de pelo ideal para este otoño-invierno 2026.

Hay un color de pelo que se caracteriza por darle luminosidad a cualquier rostro y que va a ser tendencia este otoño-invierno 2026. Históricamente, el rubio platinado o claro fue la opción número uno para las que buscaban armonizar y ablandar los rasgos de la cara.

Sin embargo, no es la única alternativa. El color en tendencia para esta temporada es el golden walnut (nuez dorada). Es un castaño claro y cobrizo que se destaca por las iluminaciones sutiles en algunos mechones, dándole mucha dimensión al cabello y diferentes subtonos que iluminan.

La actriz Jennifer Garner fue vista usando este color de cabello en los Golden Globe Awards 2026 y es el ejemplo perfecto. Para hacerlo, los estilistas usan una técnica llamada foiled cashmere, que promete un acabado suave, tipo cashmere, sin arruinar el pelo ya castigado por el calor y la tintura.

Cómo es la técnica foilded cashmere para lograr el tono de pelo golden walnut

Se trata de una técnica moderna de rubios inspirada en el estilo sofisticado e icónico que Carolyn Bessette-Kennedy popularizó en los años 90. “Es pulido, con dimensión y muy intencional”, explica Tracey Cunningham, colorista de celebridades en Estados Unidos, en diálogo con Real Simple.

“Nos estamos alejando del balayage más relajado y volviendo al foiling limpio y preciso, que da ese rubio caro y refinado”, agregó. El resultado final es luminoso pero no anaranjado, con dimensión pero sin mechones marcados: un pelo que se ve suave, tocable y atemporal.

Cómo pedirlo en la peluquería

Lo ideal es que lleves una foto de referencia. En cuanto al proceso, primero se realiza el método de foiling 4x4, que utiliza una colocación precisa y estructurada para lograr una aclaración limpia y controlada. A diferencia del balayage, acá se busca luminosidad intencional desde la raíz hasta las puntas.

Después viene el matizado en capas, personalizado y en degradé, que aporta dimensión suave y elimina líneas marcadas. Este paso es clave para lograr ese efecto “cashmere” luminoso, explica el estilista.

Por último, se finaliza con un brushing voluminoso inspirado en los 90, que potencia el brillo y el movimiento. “Todo se trata de precisión, buen tono y un pelo que se vea sano y pulido”, dice Cunningham.