"Fatherland" desafía en Cannes las narrativas fáciles sobre la historia alemana

79º Festival de Cine de Cannes - Sesión fotográfica para la película "Fatherland" en competición.

El director de origen polaco Pawel Pawlikowski quiso mostrar las complejidades de la historia, ‌en lugar de imponer ‌una narrativa excesivamente simplista, con "Fatherland", una película presentada en el Festival de Cannes sobre el regreso del novelista Thomas Mann a la Alemania de la posguerra.

"Me he dado cuenta de que muchas de las películas históricas que veo tienen una tesis clara y organizan la historia ​según el discurso ⁠que quienquiera que esté haciendo la película intenta vendernos", ‌dijo a los periodistas el viernes, un día ⁠después del estreno.

"Solo intento mostrar ⁠lo complicado que es todo, algo que, en mi opinión, es muy saludable contar a la gente hoy en día", ⁠añadió.

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"Si estás absolutamente convencido de que tu discurso ​es el correcto, es peligroso".

Ambientada en ‌1949, "Fatherland" sigue a Mann, interpretado ‌por Hanns Zischler, en su visita a Alemania por ⁠primera vez desde que huyó de los nazis para aceptar el Premio Goethe, que lleva el nombre de otro de los más grandes escritores alemanes.

DESAFIANDO LAS FRONTERAS ​POLÍTICAS

Mann, que ‌ya había ganado el Premio Nobel de Literatura, en un intento por superar la dicotomía de la Guerra Fría entre comunismo y capitalismo, decide viajar a Weimar, en Alemania Oriental, así como ⁠a Fráncfort, lugar de nacimiento de Goethe, en el oeste.

Le acompaña su hija Erika, interpretada por la estrella de "Project Hail Mary", Sandra Hüller, que se ve sumida en el dolor tras una nueva tragedia que ha azotado a la familia Mann. Exteriormente, su padre se muestra impasible.

"Se trata de todas ‌esas emociones que se reprimen. No era un mundo en el que la gente hablara de sus emociones como hoy en día", dijo Pawlikowski, cuya anterior participación en Cannes, "Cold War", ganó el premio al mejor director antes de recibir ‌la nominación al Óscar.

"Fatherland", rodada en blanco y negro y en alemán y otros idiomas, recibió críticas muy favorables. El ‌periódico The Guardian ⁠le otorgó cinco estrellas de cinco. Es una de las 22 películas que compiten por ​el máximo galardón de Cannes, la Palma de Oro, que se entregará el 23 de mayo.

Con información de Reuters