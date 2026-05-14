Sinner, imparable, se clasifica para las semifinales de Roma con un nuevo récord

Abierto de Italia

Jannik Sinner ​mantuvo su temible estado de forma de cara al Abierto de Francia, batiendo un récord con su 32.ª victoria consecutiva en un Masters 1000 al ‌vencer al ruso Andrey Rublev ‌por 6-2 y 6-4 el jueves para alcanzar las semifinales del Abierto de Italia.

El italiano, número uno del mundo, superó de esta forma el récord de Novak Djokovic y tiene la mirada puesta en nuevos hitos. Djokovic sigue siendo el único hombre que ha ganado los nueve torneos Masters 1000, una hazaña que Sinner, de 24 años, podría igualar si consigue alzarse con el título en su tierra natal, en ​Roma.

"No juego por los ⁠récords. Juego solo por mi propia historia", dijo Sinner.

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Sinner se enfrentará al exnúmero ‌uno del mundo Daniil Medvédev o al joven español Martín Landaluce, ⁠que juegan más tarde este jueves.

"Al mismo tiempo, ⁠significa mucho para mí, pero mañana tengo otro rival. Vamos a jugar en condiciones diferentes: será un partido nocturno", añadió Sinner.

"Ahora mi máxima prioridad es intentar recuperarme lo ⁠mejor posible físicamente. Ya veremos cómo va."

"Emocionalmente, jugar aquí, en casa, supone ​un gran esfuerzo. Al mismo tiempo, sin duda intentaré ‌dar lo mejor de mí. En cualquier ‌caso, para mí es una situación en la que cualquier resultado es positivo. ⁠Hoy ha sido un buen día."

El cabeza de serie número uno marcó el tono desde el principio, rompiendo el servicio de Rublev, cabeza de serie número 12, en el primer juego y consolidando rápidamente su ventaja para ponerse 2-0 arriba. Rublev ​se estrenó ‌en el marcador para recortar a 2-1, pero Sinner se mantuvo firme en un largo cuarto juego, salvando puntos de break para ponerse 3-1 arriba.

A partir de ahí, Sinner mantuvo el control, rompiendo de nuevo el servicio de su rival con 5-2 antes de cerrar con calma el ⁠primer set.

Volvió a empezar con fuerza en el segundo set, consiguiendo un quiebre temprano y manteniendo a Rublev a distancia antes de que el exnúmero cinco del mundo protagonizara una breve remontada.

Sinner cerró la victoria en dos sets en una hora y 31 minutos, con 19 golpes ganadores.

El público local coreó su nombre tras sellar el récord.

A principios de este mes, Sinner se convirtió en el primer hombre en ganar cinco títulos consecutivos de ‌Masters 1000 al levantar el trofeo del Abierto de Madrid, sumándose a sus recientes triunfos en París, Indian Wells, Miami y Montecarlo.

Con Roma como único título que le falta en su palmarés, Sinner aspira a mejorar el resultado del año pasado, cuando cayó derrotado en la final ante Carlos Alcaraz.

El español de 23 años, siete veces ganador de ‌Grand Slam, se está recuperando de una lesión en la muñeca y no participará en el Abierto de Francia, lo que podría allanar el camino de Sinner hacia su primer ‌título de Roland Garros, ⁠el único Grand Slam que falta en su ilustre palmarés.

En este estado de forma, Sinner parece prácticamente imparable y tendrá la mirada ​puesta en su quinta corona de Grand Slam cuando dé comienzo el cuadro principal del Abierto de Francia el 24 de mayo.

Con información de Reuters