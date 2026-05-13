Marruecos disputará tres partidos de preparación para el Mundial

Marruecos ha confirmado que disputará tres partidos de preparación antes del Mundial del mes que viene, lo que dará a su nuevo seleccionador más tiempo de juego con su plantilla.
Marruecos, que fue una de las sorpresas al llegar a semifinales en el Mundial de Qatar hace cuatro años, nombró a Mohamed Ouahbi como seleccionador en marzo tras la dimisión de Walid Regragui.
Ouahbi solo ha dirigido dos partidos desde que asumió el cargo: un empate con Ecuador y una victoria sobre Paraguay a las pocas semanas de incorporarse al puesto.
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La Real Federación de Fútbol de Marruecos ha anunciado que el equipo se enfrentará a Burundi el 26 de mayo a puerta cerrada en su centro de entrenamiento de Salé, antes de un partido contra Madagascar el 2 de junio en Rabat, donde los aficionados podrán despedir al equipo.
Una vez que lleguen a Estados Unidos, donde su campamento base estará en Basking Ridge, Nueva Jersey, los marroquíes concluirán sus preparativos con un partido contra Noruega el 7 de junio en Nueva York.
Se espera que Marruecos comience los preparativos el 22 de mayo, pero no tiene previsto dar a conocer la convocatoria hasta una semana después, según informaron los medios.
Encuadrada en el Grupo C del Mundial, Marruecos se enfrentará a Brasil el 13 de junio en Nueva York, a Escocia el 19 de junio en Boston, y a Haití el 24 de junio en Atlanta.
(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)