Marruecos disputará tres partidos de preparación para el Mundial

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Amistoso Internacional - Marruecos vs Paraguay - Stade Bollaert-Delelis, Lens, Francia - 31 de marzo de 2026. Abde Ezzalzouli de Marruecos en acción con Gustavo Gomez de Paraguay

Marruecos ​ha confirmado que disputará tres partidos de preparación antes del Mundial ‌del mes que ‌viene, lo que dará a su nuevo seleccionador más tiempo de juego con su plantilla.

Marruecos, que fue una de las sorpresas al llegar a semifinales en el Mundial de Qatar hace ​cuatro años, ⁠nombró a Mohamed Ouahbi como seleccionador ‌en marzo tras la dimisión ⁠de Walid Regragui.

Ouahbi solo ⁠ha dirigido dos partidos desde que asumió el cargo: un empate con Ecuador y ⁠una victoria sobre Paraguay a ​las pocas semanas de incorporarse ‌al puesto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Real Federación ‌de Fútbol de Marruecos ha anunciado que ⁠el equipo se enfrentará a Burundi el 26 de mayo a puerta cerrada en su centro de ​entrenamiento de ‌Salé, antes de un partido contra Madagascar el 2 de junio en Rabat, donde los aficionados podrán despedir al equipo.

Una vez que ⁠lleguen a Estados Unidos, donde su campamento base estará en Basking Ridge, Nueva Jersey, los marroquíes concluirán sus preparativos con un partido contra Noruega el 7 de junio en Nueva York.

Se espera que Marruecos ‌comience los preparativos el 22 de mayo, pero no tiene previsto dar a conocer la convocatoria hasta una semana después, según informaron los medios.

Encuadrada en el ‌Grupo C del Mundial, Marruecos se enfrentará a Brasil el 13 de junio en ‌Nueva York, ⁠a Escocia el 19 de junio en Boston, y a ​Haití el 24 de junio en Atlanta.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)