Nancy Pazos contó la verdadera razón por la que la echaron de Telefe: "No me gustó"

La durísima advertencia de Nancy Pazos a Telefe: "Unos morlacos".

Tras su polémica salida del programa A la Barbarossa, Nancy Pazos recibió una inesperada invitación para asistir a la entrega de los premios Martín Fierro. Lejos de calmar las aguas, la periodista aprovechó la ocasión para lanzar una dura advertencia contra Telefe y anticipar una demanda millonaria.

En un explosivo diálogo con el ciclo televisivo LAM, por América TV, la comunicadora dejó en claro su postura frente a las autoridades de la emisora. "Subiré y hablaré. Este Martín Fierro se merece que yo suba y diga algunas cositas", arrancó la periodista.

Luego, minimizó el éxito de sus excompañeras de programa y reclamó su parte del mérito: "La nominación de Brey y Analía es un poco mía. Si no tenían partenaire, no tenían nominación".

Sin ningún tipo de filtro, Pazos expuso su enojo por el final de su contrato tras casi una década en el canal. "No me volvieron a contratar y me cayó pésimo. No tengo rol de víctima, no me gustó", señaló frente a las cámaras. Para cerrar su descargo, lanzó una amenaza letal sobre su futuro judicial: "Son decisiones de los canales, todavía tengo tiempo de acá a fin de año hasta de llevarme unos morlacos".

La durísima advertencia de Nancy Pazos a Telefe: "Unos morlacos".

Por qué no extraña su lugar en A la Barbarossa

Ante la pregunta de De Brito de si extraña participar del programa de Telefe, Pazos fue contundente: "No, pero porque yo me reconvierto rápido. Yo enseguida ya... qué se yo. Bueno, tengo una herida en el ojo este terrible. Empecé a tomar clases de pádel, estoy leyendo mucho".