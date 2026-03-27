Nancy Pazos fue muy clara con Javier Milei.

El fallo de la Justicia de Estados Unidos por la causa YPF no solo trajo alivio para la Argentina, sino que también reavivó la grieta política con declaraciones explosivas. En ese contexto, Nancy Pazos lanzó una frase sin filtro que rápidamente se volvió viral y volvió a poner en el centro de la escena a Javier Milei y Axel Kicillof.

La justicia de Estados Unidos le dio la razón a Kicillof

La resolución de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York cambió el rumbo del caso: revirtió la sentencia previa y dejó sin efecto la millonaria sanción de más de 16 mil millones de dólares que había impuesto la jueza Loretta Preska. El tribunal entendió que la ley argentina de expropiación prevalece por sobre el estatuto de la empresa, un punto que Kicillof había defendido desde el inicio.

Este giro judicial fue interpretado por distintos sectores como un respaldo a la decisión política tomada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el actual gobernador bonaerense era ministro de Economía. Sin embargo, desde el oficialismo nacional salieron a celebrar el fallo, lo que generó fuertes críticas.

La Justicia de Estados Unidos respaldó la estatización de YPF.

Nancy Pazos opinó de lo que debería hacer Javier Milei

En ese clima, Nancy Pazos no se guardó nada. Durante su participación en Radio 10, en diálogo con Pablo Duggan, la periodista cuestionó la postura del Gobierno y apuntó directamente contra Milei por la falta de reconocimiento hacia Kicillof.

“Amerita que se la chupe un poco, dejame de hinchar los quinotos. Digámoslo con todas las letras”, lanzó, en una frase que no tardó en multiplicarse en redes sociales y generar todo tipo de reacciones.

Más allá del tono, el planteo de Pazos apunta a una discusión de fondo: quién capitaliza políticamente un fallo que, en los hechos, beneficia al país. El reconocimiento debería recaer en quienes impulsaron la expropiación; mientras que el gobierno quiere aparecer como el héroe de todo esto.

Lo cierto es que el fallo llegó en un momento delicado para el Gobierno, con cuestionamientos económicos y políticos en aumento. Y lejos de traer calma, volvió a encender el debate público con cruces cada vez más duros.

Así, lo que comenzó como una noticia judicial terminó derivando en un nuevo capítulo de la disputa política. Y una vez más, las declaraciones sin filtro se roban la escena.