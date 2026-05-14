Día Internacional de los Museos 2026: agenda de sitios y actividades gratis en CABA

Los distintos museos y centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se preparan para celebrar una nueva edición del Día Internacional de los Museos 2026.

Con una agenda cargada de actividades gratuitas, visitas guiadas, conciertos y propuestas para toda la familia, las ofertas que se desplegarán entre el 16 y el 18 de mayo, contarán con el respaldo del Consejo Internacional de Museos (ICOM).

La celebración, que se realiza todos los años en más de 100 países, busca acercar los museos a nuevos públicos y destacar el rol de estos espacios como centros de encuentro, educación y preservación cultural.

Día Internacional de los Museos 2026: ¿qué sitios se podrán visitar gratis en la Ciudad de Buenos Aires?

Entre los espacios que participarán de la iniciativa aparecen algunos de los museos más importantes del país, como el Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Museo Nacional del Cabildo y el Museo Histórico Nacional. También habrá actividades especiales en el Museo Sívori, Benito Quinquela Martín y en el Museo Histórico de Buenos Aires "Cornelio de Saavedra".

Además, el circuito cultural incluirá propuestas en Museo del Bicentenario, Museo Nacional de Arte Decorativo y Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, donde se ofrecerán recorridos temáticos, charlas y actividades vinculadas al patrimonio histórico y artístico argentino.

Uno de los puntos más convocantes volverá a ser el Centro Cultural de la Ciencia, que ofrecerá experiencias interactivas y propuestas orientadas a chicos y adolescentes. También se sumará el Planetario porteño con actividades especiales y acceso gratuito durante parte de la programación del fin de semana.

Día Internacional de los Museos 2026: cronograma de sitios con visitas gratuitas

Museo Histórico Cornelio de Saavedra (Chacarita) Crisólogo Larralde 6309

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y Palacio Noel Suipacha 1422

Museo de Artes Visuales Eduardo Sívori Av. Infanta Isabel 555

Museo de Arte Español Enrique Larreta Av. Juramento 2291

Museo de la Ciudad) Defensa 187

Museo Perlotti Pujol 644

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken Agustín R. Caffarena 51

Museo Benito Quinquela Martín Av. Don Pedro de Mendoza 1835

Museo Moderno Av. San Juan 350

Planetario Galileo Galilei Av. Sarmiento s/n

Museo Casa Carlos Gardel Jean Jaurès 735

Actividades destacadas por día y sede

Sábado 16 de Mayo

Museo Saavedra: Visitas guiadas por la historia argentina. 12 hs

Museo Larreta: Experiencia teatralizada inmersiva. 16 hs

Museo Perlotti: Conciertos íntimos. 16 hs

Museo del Cine: Proyección de Le Parc: lo probable y lo posible. 16 hs

Museo Quinquela Martín: Taller de oficios portuarios, visita guiada al barrio y recorrido por la casa-museo. 11.30 hs

Planetario Galileo Galilei: Recorridos astronómicos por el museo y la plaza. 11, 14 y 16.30 hs

Domingo 17 de Mayo

Palacio Noel: Ciclo musical. 17 hs

Museo Sívori: "Cita con artistas". 17 hs

Museo Casa Gardel: Música en vivo tanguera. 18 hs

Museo del Cine: Nuevas funciones. 16hs y 18hs

Lunes 18 de Mayo