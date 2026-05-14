El siglo XXI se negocia en Beijing: energía, inteligencia artificial y poder planetario

La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Beijing no puede leerse únicamente como el encuentro bilateral de dos poderosos presidentes. Lo que se desarrolló en el Gran Salón del Pueblo fue, en realidad, una negociación político-institucional entre las dos grandes fuerzas que hoy disputan la conducción de la economía mundial, en el marco de una nueva fase capitalista. Allí estuvieron presentes, simultáneamente, la guerra comercial, la crisis energética, los choke points mundiales (Ormuz, Taiwán y el Mar Meridional de China), las tierras raras y su industrialización, los semiconductores avanzados y la Inteligencia Artificial, y la guerra regional de Asia Occidental. Es decir, se manifestó la necesidad de contar con ciertos “acuerdos marco” para intentar una forma de “gobernanza” de la economía mundial en medio de las contradicciones multinivel que desata el llamado “Enfrentamiento del G2”, definición que hace referencia a la pugna entre dos grandes fuerzas que articulan actores financieros, tecnológicos, industriales, militares e institucionales, en disputa por la organización del valor económico y del poder geopolítico planetario.

La escena previa al encuentro dejó en evidencia cuál de las dos potencias llegó a la Cumbre desde una posición de mayor fortaleza relativa, y cuál lo hizo condicionado por una situación internacional más adversa. Y eso no solamente se expresó en el hecho simbólico de la “localía” política ejercida por Beijing, sino también en dos acontecimientos concretos que funcionaron como verdaderos movimientos estratégicos previos al encuentro.

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El primero ocurrió el 10 de abril, cuando Xi Jinping recibió en Beijing al ex presidente taiwanés Ma Ying-jeou, una de las figuras más relevantes de la oposición de Taiwán y referente histórico del Kuomintang. El encuentro constituyó una demostración política de enorme peso estratégico. Allí, Xi reforzó explícitamente el principio de “una sola China”, insistiendo en que la reunificación forma parte inseparable del “gran rejuvenecimiento de la nación china” (Reuters, 2026; SCMP, 2026). Funcionó, además, como una señal directa hacia Washington y hacia los sectores independentistas taiwaneses: Beijing considera que la cuestión de Taiwán ya no admite indefiniciones estratégicas.

El segundo elemento previo a la cumbre fue mucho más delicado para Washington. Trump llegó a Beijing luego de una derrota militar frente al planteamiento estratégico iraní en la guerra regional de Asia Occidental. Más allá de la indudable capacidad militar estadounidense, el país persa y su estrategia de guerra prolongada para sobreponerse al carácter asimétrico del enfrentamiento no pudieron ser doblegados por las fuerzas angloamericanas y sionistas, en general, y por el Pentágono, en particular. Esa situación puso de manifiesto la tensión estructural de EEUU y su imposibilidad creciente de sostener simultáneamente múltiples frentes militares (Gaza y Líbano, Ormuz y Donbas, y también Cuba, Sudán-Somalia y el Sahel), mientras intenta contener a China como principal competidor sistémico. El conflicto contra Irán disparó los precios de la energía, tensionó corredores marítimos estratégicos (choke points) y exhibió los límites de una potencia militar sobreextendida (Reuters, 2026; Financial Times, 2026).

En otras palabras, mientras Xi llegaba consolidando posiciones sobre Taiwán y proyectando estabilidad interna, Trump aterrizó en Beijing condicionado por una guerra regional que golpea directamente la economía estadounidense y debilita su capacidad de maniobra planetaria. Incluso el protocolo chino pareció expresar esa correlación de fuerzas. Xi Jinping no recibió personalmente a Trump en el aeropuerto. Lo hizo el vicepresidente Han Zheng. Mientras el Air Force One descendía sobre Beijing, los medios estatales chinos priorizaban otras actividades diplomáticas del liderazgo chino. La primera potencia militar del planeta llegaba a negociar desde una posición de vulnerabilidad relativa que Beijing no se molestó demasiado en disimular.

Pero lo verdaderamente relevante es que ambas potencias parecen comprender que el escenario actual ya no puede administrarse únicamente mediante confrontación abierta. Detrás de la cumbre emerge una pretensión mucho más profunda: la construcción de una cierta “gobernanza” de la nueva fase económica mundial y, por supuesto, de un intento de “gestionar” las contradicciones que emanan de su propia disputa, esa que, a pesar de perfiles claramente diferenciables, es de carácter inter-imperialista (en los propios términos de Lenin, es decir, no cómo una voluntad política, sino en relación a los despliegues económicos mundiales, mediante el creciente proceso de centralización y concentración económica, de exportación de capitales, y de las condiciones de “reparto” de recursos y mercados).

En ese marco, la composición de la delegación estadounidense resultó extremadamente reveladora. El Air Force One transportó una verdadera cumbre de la aristocracia financiera y tecnológica angloamericana. Allí viajaban Jensen Huang (Nvidia), Elon Musk (Tesla y SpaceX), Tim Cook (Apple), Larry Fink (BlackRock), Stephen Schwarzman (Blackstone), Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citigroup), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron) y Cristiano Amon (Qualcomm), entre otros. Resulta evidente que Washington no está discutiendo simplemente comercio o diplomacia. Discute la reorganización de las cadenas mundiales de valor de la energía, la infraestructura tecnológica del siglo XXI, la inteligencia artificial y la automatización de los procesos productivos y sociales.

El propio Trump explicitó el objetivo antes de aterrizar en Beijing. En Truth Social escribió que pediría a Xi Jinping que “abra China” para que esos empresarios “puedan hacer su magia”. Más allá del tono grandilocuente típico del trumpismo, la frase reveló el núcleo de intereses que empujan la visita, donde la Aristocracia Financiera y Tecnológica angloamericana puso de manifiesto que necesita seguir operando en relación a la economía china, aun en medio de la escalonada disputa geopolítica.

Detrás de la retórica chauvinista trumpista -y de su guerra de aranceles- existe una realidad material mucho más compleja: Apple continúa dependiendo de cadenas manufactureras chinas; Nvidia necesita mercados y ensamblajes asiáticos; Tesla depende de minerales críticos y producción regional; y Wall Street y Londres continúan profundamente entrelazados con Hong Kong y Shanghai.

Sin embargo, esa interdependencia no elimina las asimetrías específicas que hoy estructuran el “Enfrentamiento del G2”. EEUU conserva ventajas decisivas en el diseño de semiconductores avanzados, software crítico y ciertas áreas de innovación tecnológica de punta asociadas a la IA. Empresas como Nvidia, Qualcomm o Micron continúan ocupando posiciones dominantes en segmentos estratégicos de la cadena global de chips avanzados. La capacidad estadounidense para administrar restricciones tecnológicas, licencias y controles de exportación sigue siendo un instrumento geopolítico central.

Pero China posee otro tipo de fortalezas estructurales. Beijing administra casi la mitad de las mayores reservas mundiales de tierras raras y minerales estratégicos indispensables para la producción tecnológica contemporánea. Además, controla buena parte de la capacidad industrial planetaria vinculada a su procesamiento avanzado, incluido el refinamiento de materiales críticos y el ensamblaje de componentes tecnológicos. A ello se suma el liderazgo chino en la producción de vehículos eléctricos, baterías de nueva generación y, cada vez más, en el desarrollo de la llamada “IA embebida”, es decir, inteligencia artificial integrada directamente a sistemas físicos, automatización industrial y robótica 4.0.

Allí aparece quizás uno de los elementos más importantes de la nueva fase capitalista. Mientras EEUU conserva ventajas sobre ciertas capas de diseño tecnológico y arquitectura financiera, China avanza aceleradamente en la integración material de la inteligencia artificial sobre la estructura industrial concreta. Beijing no sólo compite por algoritmos o software. Compite por automatizar fábricas, logística, transporte, detentando además la mayor producción de energía mundial y la mayor capacidad industrial a gran escala.

El verdadero riesgo para Washington ya no es solamente el ascenso económico chino, sino la posibilidad de que China logre integrar simultáneamente industrialización, energía, minerales estratégicos, robótica avanzada e inteligencia artificial dentro de un mismo “Estado-plataforma”. Una combinación que podría terminar de desplazar el centro dinámico de la economía mundial desde el Atlántico Norte hacia el Asia-Pacífico.

En ese contexto debe interpretarse la advertencia de Xi Jinping sobre Taiwán que, en paralelo al marketinero enunciado de la “trampa de Tucídides”, le advirtió a Trump: “Si [Taiwán] se maneja bien, las relaciones bilaterales pueden mantener la estabilidad general. Si se manejan mal, los dos países se enfrentarán o incluso lucharán, empujando a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa. La independencia de Taiwán y la paz a través del Estrecho de Taiwán son incompatibles” (Reuters, 2026).

Pero Xi no se limitó a la advertencia. También formuló una definición política mucho más amplia sobre el tipo de relación que China pretende construir con EEUU, reconociendo incluso la actual conducción neoconservadora: “Realizar el gran rejuvenecimiento de la nación china y hacer que EEUU vuelva a ser grande puede coexistir, complementarse y beneficiar al mundo” (SCMP, 2026).

Beijing parece intentar administrar su ascenso sin precipitar una ruptura total con Washington. China busca consolidarse como potencia estructurante de un nuevo orden mundial, pero evitando una confrontación militar directa que pueda interrumpir su desarrollo económico y tecnológico.

Según declaraciones posteriores de Trump, Xi Jinping manifestó preocupación por la militarización del Estrecho de Ormuz y expresó interés en incrementar las compras de petróleo estadounidense para reducir parcialmente la dependencia china respecto de esa ruta estratégica. Trump afirmó que “El presidente Xi también dejó en claro la oposición de China a la militarización del estrecho y cualquier esfuerzo por cobrar un peaje por su uso” (Reuters, 2026).

Evidentemente, el conflicto contra Irán ya no puede interpretarse únicamente como una cuestión regional. La estabilidad energética mundial, las rutas marítimas hidrocarburíferas y el funcionamiento de la economía mundial aparecen directamente involucrados.

La cumbre de Beijing probablemente no resolverá ninguno de los conflictos estructurales entre ambas potencias. No eliminará la disputa tecnológica, ni la tensión sobre Taiwán, ni incluso la competencia militar en el Indopacífico y en el Mar Meridional de China. Pero sí deja en evidencia que tanto Washington como Beijing comprenden que una confrontación total podría producir una crisis sistémica difícilmente administrable para el conjunto de la economía mundial.

La reunión entre Trump y Xi no expresa el fin del conflicto. Expresa, más bien, el intento de regularlo. Detrás de las ceremonias diplomáticas, los banquetes oficiales y las fotografías protocolares, lo que verdaderamente se intenta negociar es la arquitectura política, tecnológica y económica del siglo XXI