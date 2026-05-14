¿La edad es solo un número? A partir de qué momento se empieza a considerar a las personas adultas mayores, según una especialista

A partir de qué momento se empieza a considerar a las personas adultas mayores, según una especialista

Muchos consideran que las personas comienzan a transitar su tercera edad a los 65 años. Sin embargo, desde la gerontología consideran que existen tres tipos de edades que puede tener una persona mayor: la cronológica, la biológica y la psicológica.

En diálogo con El Destape, la gerontóloga del Centro Los Pinos, Graciela Spinelli, explicó que siempre se debe considerar que los seres humanos son, antes que su edad, "una persona con derechos, responsabilidades, una historia de vida única e irrepetible".

En ese sentido, recordó que todos transitan las diferentes etapas de la vida, niñez, juventud, adultez y vejez. "Todas son importantes y en cada una de ellas la persona es el centro", subrayó.

Cada persona puede percibir su vejez y edad de manera diferente, de acuerdo a la especialista (Crédito: Freepik)

Cómo establece los diferentes tipos de edades que tiene una persona en su vejez

"Desde la gerontología solemos acompañar a las personas a pensar en sus tres edades", señaló Spinelli y explicó los tres tipos que existen:

Edad cronológica : la que figura en el documento de identidad, marcada por la fecha de nacimiento.

: la que figura en el documento de identidad, marcada por la fecha de nacimiento. Edad biológica : "la de nuestras arterias".

: "la de nuestras arterias". Edad psicológica: la edad con la que se autoperciben las personas.

La edad puede contarse a nivel cronológico, biológico o psicológico y no siempre coinciden (Crédito: Freepik)

Al respecto, la especialista explicó que las tres edades, en ocasiones, pueden no coincidir. Depende de cada persona hacer un análisis de cómo se siente. “'La edad es un número' es una frase que se suele escuchar y es muy cierta, ya que ese número es relativo y diferente en cada persona", remarcó la gerontóloga.

Y ejemplificó al señalar que en términos laborales el cese de actividades suele ser a los 60 años para la mujer y a los 65 para los hombres, pero no siempre son considerados ancianos. Como ocurre a nivel social o familiar cuando una persona no necesariamente pasa a ser mayor por ser abuelo o jubilarse.

"No es pertinente llamar a estas personas adultos mayores porque no existen adultos menores, lo adecuado es llamarlos personas, con una variada gama de características personales", concluyó la especialista.