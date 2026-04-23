Crisis de la salud: el 90% de los argentinos no acceden a cuidados paliativos

La cercanía a la muerte suele vivirse entre dolores, secretos y una gran incertidumbre. Se trata de un proceso duro que implica cambio de rutinas diarias, mayores desafíos económicos y otra disposición emocional, pero es un momento que suele llegar para los adultos mayores. Por eso, el acompañamiento familiar y profesional se vuelve clave.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 40 millones de personas en el mundo necesitan cuidados paliativos, es decir la asistencia activa e integral para abordar el fin de la vida. Las cifras se deben al envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas y no transmisibles.

Sin embargo, en Argentina solo aproximadamente el 10% de la población logra acceder a estos cuidados. "En otras palabras, el 90% de quienes atraviesan el final de su vida sufren: tienen dolor, carecen de quien los cuide o están inmersos en la incertidumbre”, advirtió el Dr. Sebastián Figueroa Dunn, director médico de la Residencia Los Pinos.

En diálogo con El Destape, el experto señaló que, además, muchas personas solo pueden acceder a servicios de mala calidad o con profesionales pocos formados. "Existen numerosos servicios de cuidados paliativos, cada vez más, pero la gran mayoría se centra en AMBA", apuntó.

Ante esas cifras, remarcó su importancia y describió: "No acceder a los cuidados paliativos lamentablemente es similar al que tiene un infarto y no lo atiende un cardiólogo".

Cuidados paliativos en la tercera edad: en qué consisten y por qué son necesarios

Figueroa Dunn describió a los cuidados paliativos como "tratar humanamente a personas con enfermedades graves y mortales en una de las etapas más vulnerables de la vida". "Es necesaria la comprensión, empatía y acompañamiento", remarcó. Este servicio se centra en el paciente y su familia ayudándolos tanto en la toma de decisiones como acompañándolos psicológica y humanamente.

Los cuidados paliativos son claves para las personas de tercera edad y sus familias en la última etapa de vida

Lo cierto es que los cuidados paliativos no buscan solo acciones concretas de salud para aliviar el dolor, sino también abarcan una dimensión ética, filosófica y psicosocial para aliviar las necesidades espirituales y emocionales de las personas.

A la hora de acompañar a un ser querido mayor en la última etapa de su vida, la clave se encuentra en reconocer el sufrimiento y ayudar a la persona a canalizarlo al transmitir tranquilidad, cariño y paz. "Compartir el dolor es muy importante", remarcó el profesional.

¿Cuáles son sus desafíos al cuidar alguien cerca del final de su vida?

"Los desafíos son muchos, pero diría que sobre todo aceptar la partida del ser querido, siempre es doloroso dejar ir", sostuvo Figueroa Dunn.

En ese sentido, le dio vital importancia a poder canalizar el sufrimiento y brindar espacio personal. "La familia debería acompañar respetando las decisiones del paciente, teniendo en cuenta que la prolongación de la vida en esta etapa tiene que tener un sentido para él", explicó.

Solo el 10% de la Argentina logra acceder a cuidados paliativos, de acuerdo al especialista

Y añadió que también es difícil tomar decisiones por otras personas. "Nunca parece la correcta, por lo que es clave compartirla y consultarla con el médico especialista", remarcó.