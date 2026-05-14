Menos almacenamiento: Gmail ahora tendrá solo 5 gigas de memoria gratis

Hasta ahora, cada cuenta de Google ofrecía 15 GB sin costo

Google podría ponerle fin a uno de los beneficios más conocidos de sus cuentas gratuitas: los 15 GB de almacenamiento compartido entre Gmail, Drive y Fotos. Según distintos reportes publicados este jueves, la empresa estaría probando un nuevo sistema que reduce ese espacio a apenas 5 GB para quienes no vinculen un número de teléfono a la cuenta.

La medida todavía no fue anunciada oficialmente de forma global por Google, pero usuarios que intentaron crear nuevas cuentas detectaron el cambio durante el proceso de registro. Allí aparece un mensaje que indica que la cuenta incluye 5 GB gratuitos y que los 15 GB completos se desbloquean únicamente al agregar un número telefónico.

Gmail, Drive y Fotos compartirían menos espacio gratis

Hasta ahora, cada cuenta de Google ofrecía 15 GB sin costo, espacio que se reparte entre servicios como Gmail, Google Drive y Google Fotos. Ese almacenamiento se mantiene como una de las ventajas más competitivas frente a otras plataformas, como iCloud de Apple, que continúa ofreciendo 5 GB gratuitos.

Sin embargo, varios medios especializados aseguran que Google ya modificó parte de la redacción de sus páginas de soporte. En lugar de mencionar “15 GB gratis”, algunos apartados ahora hablan de “hasta 15 GB”, un detalle que alimentó las sospechas sobre el cambio.

Por el momento, no está claro si se trata de una prueba limitada, un experimento A/B o el comienzo de una implementación definitiva en todos los países. Tampoco se confirmó si afectará a cuentas ya existentes o únicamente a nuevos usuarios.

Los 15 GB completos se desbloquean únicamente al agregar un número telefónico.

Por qué Google pediría un número de teléfono

La posible decisión tendría relación con la verificación de identidad y el control de cuentas duplicadas. Algunos analistas creen que Google busca limitar la creación masiva de cuentas gratuitas utilizadas para obtener más espacio en la nube sin pagar una suscripción a Google One.

En paralelo, el cambio también podría impulsar las suscripciones pagas de almacenamiento, especialmente en usuarios que utilizan Google Fotos como respaldo principal de imágenes y videos.

Mientras tanto, las páginas oficiales de ayuda de Google todavía muestran que las cuentas incluyen 15 GB compartidos entre sus servicios.