El Ministerio de Economía comunicó, este miércoles, los resultados de la primera licitación del mes, en la que buscaba renovar vencimientos por $11,2 billones.
En concreto, la Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 110%, habiendo adjudicado $10,71 billones sobre un total de $14,4 billones.
De esta manera, sigue en la tarea de absorber los pesos del mercado para bajar la inflación, en línea con el pedido que realizó el presidente Javier Milei luego de haberse conocido la inflación de marzo, que tuvo un pico del 3,4%.
La mayor demanda la consiguió la LECAP con vencimiento en septiembre de este año. Con $4,48 billones, representó el 40% de lo adjudicado en la licitación.
“En este instrumento, además, es donde el Tesoro decidió pagar mayor premio por sobre el mercado secundario. El resto de los instrumentos, el premio fue sensiblemente menor, con los precios de corte cercanos a los operados en el mercado durante el día de hoy”, señaló el equipo de Research de PUENTE.
Con respecto a los bonos en dólares, ambos fueron sobredemandados. Obtuvo US$300 millones con la emisión del AO27 y AO28, US$150 millones en cada uno: el primero por una tasa del 5,12%, mientras que el segundo la elevó a 8,55%.
Desde PUENTE lo destacan como “positivo” la sobreoferta, dado que sugiere que “el apetito por estos instrumentos se mantiene”. Este jueves se realizará la segunda ronda, en donde podrá conseguir hasta US$200 millones más.
MÁS INFO
Los resultados de la licitación del Tesoro del miércoles 13 de mayo de 2026
- Letra del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (S30S6 - reapertura): $4,48 billones 2,09% TEM, 28,14% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 31 de mayo de 2027 (TZXY7 - reapertura): $0,24 billones a 1,54% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER con vencimiento el 30 de septiembre de 2027 (TZXS7 - reapertura): $0,72 billones a 5,04% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 30 de junio de 2028 (nuevo): $2,24 billones a 4% TIREA CER.
- Bono del Tesoro Nacional en pesos dual CER / TAMAR con vencimiento el 29 de junio de 2029 (TXMJ9 - reapertura): $2,45 billones a 6,19% TIREA CER.
- Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar cero cupón con vencimiento el 30 de septiembre de 2026 (D30S6 – reapertura): $0,58 billones a 5,11% TIREA.
- Bono del Tesoro Nacional en dólares 6% con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27 - reapertura): US$150 millones a 5,12% TIREA (5.00% TNA).
- Bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6% con vencimiento el 31 de octubre de 2028 (AO28 - reapertura): US$150 millones a 8,55% TIREA (8.24% TNA).