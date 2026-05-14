El Ministerio de Economía comunicó, este miércoles, los resultados de la primera licitación del mes, en la que buscaba renovar vencimientos por $11,2 billones.

En concreto, la Secretaría de Finanzas consiguió un rollover del 110%, habiendo adjudicado $10,71 billones sobre un total de $14,4 billones.

De esta manera, sigue en la tarea de absorber los pesos del mercado para bajar la inflación, en línea con el pedido que realizó el presidente Javier Milei luego de haberse conocido la inflación de marzo, que tuvo un pico del 3,4%.

La mayor demanda la consiguió la LECAP con vencimiento en septiembre de este año. Con $4,48 billones, representó el 40% de lo adjudicado en la licitación.

“En este instrumento, además, es donde el Tesoro decidió pagar mayor premio por sobre el mercado secundario. El resto de los instrumentos, el premio fue sensiblemente menor, con los precios de corte cercanos a los operados en el mercado durante el día de hoy”, señaló el equipo de Research de PUENTE.

Con respecto a los bonos en dólares, ambos fueron sobredemandados. Obtuvo US$300 millones con la emisión del AO27 y AO28, US$150 millones en cada uno: el primero por una tasa del 5,12%, mientras que el segundo la elevó a 8,55%.

Desde PUENTE lo destacan como “positivo” la sobreoferta, dado que sugiere que “el apetito por estos instrumentos se mantiene”. Este jueves se realizará la segunda ronda, en donde podrá conseguir hasta US$200 millones más.

Los resultados de la licitación del Tesoro del miércoles 13 de mayo de 2026