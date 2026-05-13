España continúa con la normativa sobre redes sociales e IA pese a la presión de las tecnológicas

La ilustración muestra una bandera española e iconos de aplicaciones de redes sociales

España seguirá adelante con nuevas normas para hacer que las redes sociales y la inteligencia artificial sean más seguras, ‌a pesar de la intensa ‌presión ejercida por el sector tecnológico, según dijo a Reuters el ministro de Transformación Digital, Óscar López.

"El beneficio de cuatro empresas tecnológicas no puede ser a costa de los derechos de millones de personas", afirmó, y añadió que "voces poderosas" estaban presionando en contra de la normativa propuesta, que limitaría los sistemas de IA de ​alto riesgo u obligaría ⁠a las empresas a revelar cómo funcionan sus algoritmos en ‌las redes sociales.

Sus comentarios coincidieron con los de la ⁠presidenta de la Comisión Europea, Ursula ⁠von der Leyen, quien el martes afirmó que la Comisión tenía como objetivo las prácticas de diseño adictivas y perjudiciales de las empresas ⁠de redes sociales en su próxima Ley de Equidad Digital.

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Ante ​medidas similares por parte de Australia, Francia y ‌Grecia, España anunció en febrero ‌sus planes de prohibir el uso de redes sociales a los ⁠adolescentes, con un proyecto de ley que ya se está tramitando en el Parlamento, y de adoptar una legislación que responsabilice personalmente a los ejecutivos por los discursos de odio en sus ​plataformas.

La medida ‌provocó duras críticas por parte del propietario de la plataforma X, Elon Musk, quien calificó al presidente socialista Pedro Sánchez de tirano y totalitario.

López dijo que España quería un enfoque europeo común, ya que las normas son más ⁠fáciles de aplicar en un bloque de más de 400 millones de ciudadanos que país por país, y advirtió de que los defensores de un enfoque de "laissez-faire" se arrepentirían algún día de defender "la ley de la selva".

Relacionó esta iniciativa con la creciente preocupación por el ciberacoso, el acoso sexual y los ultrafalsos sexuales generados por IA dirigidos a los ‌menores, especialmente a las niñas, y describió el impacto en los menores como una pandemia de salud mental.

España se ha posicionado como uno de los defensores más activos de Europa de lo que López denominó "IA confiable", un modelo que, según él, debería proteger la privacidad, la democracia, ‌a los menores y la seguridad pública, en lugar de priorizar la velocidad o el beneficio.

Cuando se le preguntó si las autoridades deberían poder ‌identificar a las ⁠personas que utilizan seudónimos en internet si cometen delitos, López respondió que el anonimato no debería eximirles de ​responsabilidad.

"Lo que no es legal en el mundo real no lo puede ser en el virtual, fin".

Con información de Reuters